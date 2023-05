Meloni: sono molto soddisfatta, 4 su 6 buon risultato

Reykjavik, 16 mag. (askanews) - "Sono molto soddisfatta delle elezioni amministrative, almeno del primo turno". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio d'Europa a Reykjavik."In Comuni il cui risultato non era scontato, per i sindaci dei comuni capoluogo che sono stati assegnati al primo turno quattro su sei è un buon risultato per il centro destra - ha aggiunto -, e quindi penso che i cittadini vogliano spronarci a continuare a fare il nostro lavoro, ed è la cosa più importante. Faccio un in bocca al lupo e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci che sono stati eletti".