Meloni: "Sogno un'Italia normale, dove non serve tessera Pd o Cgil per lavorare"

(Agenzia Vista) Catania, 29 agosto 2022 "La sinistra ha paura di uno Stato in cui ti misuri indipendentemente dalle tessere che hai, sei hai quella del Pd o sei amico, o sei un lecchino, ma perché sei bravo. Io sogno una Nazione nella quale tu per essere un buon docente non devi avere la tessera della Cgil, per fare bene il magistrato non devi essere per forza iscritto all'Anm. Sogno una nazione in cui le persone che hanno dovuto abbassare la testa per tanti anni facendo finta che la pensavano in maniera diversa se no sarebbero stati tutti cacciati, possano dire come la pensano e non perdere il posto di lavoro. Io voglio un'Italia normale". Lo ha detto Giorgia Meloni a una manifestazione del Pd a Catania. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev