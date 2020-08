Meloni: se vinciamo le regionali, Mattarella rifletta

Roma, 21 ago. (askanews) - Il centrodestra può vincere le elezioni almeno in quattro regioni su sei: a quel punto, il presidente della Repubblica dovrebbe valutare la distanza fra la maggioranza parlamentare e quella che gli orientamenti degli elettori esprimono. Secondo Giorgia Meloni, intervistata da Affaritaliani,it, si può andare alle elezioni politiche dopo il referendum con una semplice modifica della legge elettorale vigente. "Siamo convinti - ha affermato la leader di Fratelli d'Italia - di riconfermare i governatori uscenti Toti e Zaia e siamo molto fiduciosi di poter strappare alla sinistra le Marche e la Puglia con i candidati di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli e Raffaele Fitto, che stanno facendo un lavoro enorme. E anche in Toscana e in Campania c'è aria di rimonta"."Negli ultimi due anni e mezzo - ha ricordato Meloni - il centrodestra unito ha vinto in dieci regioni su undici, con la sola eccezione dell'Emilia-Romagna. Noi crediamo che, se le urne di settembre dovessero confermare ancora una volta questa tendenza, qualcuno ai piani alti dovrebbe finalmente prenderne atto. Difficilmente lo farà Conte, ma forse è tempo che anche il presidente Mattarella si ponga il problema di maggioranze parlamentari che non rispecchiano neanche lontanamente la volontà popolare"."Noi - ha spiegato la presidente di FdI - abbiamo depositato una proposta di modifica minima della legge elettorale che può essere approvata da subito in poche ore e consente di votare subito con gli attuali collegi, in caso di vittoria del Si al referendum. Non potremmo accettare ulteriori perdite di tempo del governo con la scusa di ridisegnare i collegi".