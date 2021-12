Meloni: se Draghi a Colle voto anticipato non certo ma più vicino

Roma, 2 dic. (askanews) - "Se Draghi andasse al Quirinale le elezioni anticipate sarebbero non certe ma più vicine", "le difficoltà della maggioraza sono evidenti, diciamo che non serviva Mario Draghi per fare questa legge di bilancio". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni, nella puntata in onda stasera di Porta a Porta."Non so quanti partiti dell'attuale arco parlamentare possono garantire la mobilitazione di tutti i loro parlamentari su un candidato", "il Parlamento è balcanizzato", ha concluso Meloni.