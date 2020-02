[Il caso] Giorgia e Matteo, è quasi un addio. Quando Salvini rifiutò di provare a fare il governo con gli alleati di centrodestra

Uno dopo l'altro, arriva il secondo lunedì nero per Matteo Salvini. Dopo la vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna (27 gennaio), sono arrivati ieri (2 febbraio) un paio di colpi bassi pesanti anche per un tipo tosto come Il Capitano. Di prima mattina l’intervista di Umberto Bossi che dopo oltre un anno di silenzio - e si sa quanto sofferto - ora che la “sua” Lega Nord è poco più di una bad company che resta in piedi per pagare allo Stato le rate dei 49 milioni spariti, si leva i sassolini dalle scarpe e spiega perché “Salvini ha sbagliato tutto nazionalizzando il partito e cancellando la parola nord”. Un errore i cui effetti saranno visibili “nel lungo periodo".

I due “colpetti bassi” al Capitano

Durate la giornata poi ha preso forma e corpo il secondo colpo basso alla “sacralità” del Capitano: Giorgia Meloni e la “sua” Fratelli d’Italia gli stanno scippando il ruolo di interlocutore europeo e internazionale delle destre sovraniste e nazionaliste. E se Viktor Orban “sceglie” la leader di Fratelli d’Italia per un colloquio privato per la seconda volta in sei mesi, nei prossimi giorni anche il presidente Usa Donald Trump potrebbe concedere a Meloni quello non ha mai neppure messo in agenda con Salvini. Il leader della Lega probabilmente paga il suo dualismo, tanto a Mosca con Russia Unita di Putin quanto a Washington con i repubblicani di Trump.

L’inaugurazione

Fatto sta che ieri la Meloni ha inaugurato all’hotel Plaza di Roma la National Conservative Conference, il congresso dei nazional-conservatori europei che a Bruxelles fanno capo alla famiglia degli ECR (European conservative and reformist, i Conservatori europei), un po’ più a destra del Ppe ma un po’ più al centro dell’ENF di Lepen e Salvini (Europe of nations and freedom). “Fratelli d'Italia si batte per un’Europa di nazioni libere e sovrane come seria alternativa al superstato burocratico che si è andato imponendo da Maastricht in poi con la logica del "vincolo esterno", per cui c'è sempre qualcuno che si arroga il diritto di decidere al posto dei popoli sovrani e dei governi nazionali” ha detto Meloni strappando gli applausi ad una platea a netta prevalenza maschile che ha concesso l’onore e l’onere dell’inaugurazione alla leader di Fratelli d’Italia. Ora, giusto per dare qualche coordinata, dietro la Ncc c’è il top delle lobby di destra e conservatrici internazionali come la Edmund Burke Fundation. Tra gli ospiti/relatori oltre a Orban, Santiago Abascal leader di Vox e Thierry Baudet, il presidente del Forum vor Democratie, il filosofo israeliano Yoram Hazony. Più una serie di fondazioni e think tank che sono il massimo concentrato di destra che ci possa essere in Europa e nel mondo. Anche Salvini è ovviamente tra gli ospiti, pur essendo lui di un’altra famiglia europea. Solo che ieri sera ha dato forfait. Per ieri e per oggi, giornata conclusiva dei lavori.

Tra Washington e Trump

Non è finita qua. Stamani Meloni parte per Washington dove è invitata alla 68° edizione del “National Prayer Breakfast”, storico raduno annuale a cui partecipa anche il presidente degli Stati Uniti oltreché personalità politiche di tutto il mondo. Meloni, spiega l’agenda della leader di Fratelli d’Italia, “ha in agenda incontri di alto livello con esponenti repubblicani e democratici”. Insomma, ce n’è quanto basta per dire che Giorgia Meloni è diventata primo interlocutore di quello che viene chiamato “il nuovo conservatorismo continentale”, qualcosa di più moderato e che guarda più al centro rispetto ai sovranisti/populisti tipo Salvini e Le Pen. Ma dichiaratamente a destra. “Il sovranismo delle patrie non vuole distruggere l'Europa ma costruire quella vera, dei popoli e delle identità” ha ribadito ieri sera inaugurando la kermesse al Plaza.

Dal 26 al 29 febbraio, inoltre, la leader di FdI sarà nel Maryland per il Conservative Political Action Conference. Un appuntamento a cui l'anno scorso era stato invitato Matteo Salvini che però declinò l’invito per impegni di governo (e di campagna elettorale).

Conservatori pronti ad accogliere Orban

Se si considera poi che il nuovo faccia a faccia Meloni-Orban cade nel giorno in cui il Ppe ha deciso di prolungare la sospensione di Fidesz (il partito di Orban accusato di aver tappato la bocca a stampa e magistratura) e che potrebbe essere imminente, a questo punto, il passaggio del leader magiaro dal Ppe alla famiglia dei Conservatori europei aumentandone assai il peso nelle assise di Bruxelles, è chiaro che Salvini si ritrova stretto in una sorta di tenaglia tra Bruxelles e Washington che nei fatti ne isola la leadership a livello internazionale. Mentre Meloni, col suo attivismo diplomatico (con la regia, anche, di Guido Crosetto) e nel quadro modificato delle geometrie delle destre europee ed internazionali, è al centro dell’attenzione dei partiti e delle cancellerie conservatrici di qua e di là dall’Oceano. La scorsa settimana Salvini ha nominato Giancarlo Giorgetti, da sempre il “diplomatico” della Lega e attento ai rapporti internazionali, a responsabile del Dipartimento esteri della Lega arriva probabilmente troppo tardi. L’assenza di Salvini alla due giorni dei Conservatori nella Capitale è il segno di una incrinatura tra i due alleati che difficilmente, al di là delle dichiarazioni, potrà tornare indietro. E che non è figlia solo della “sconfitta” della Lega il 26 gennaio.

Quasi una frattura

A monte dell’incrinatura ci sono i risultati elettorali che ornai fissano Fratelli d’Italia intorno alla doppia cifra, che resta sempre molto distante dal 32 per cento di Salvini ma dimostra la crescita costanza e per questo considerata “reale” del partito che ha messo la fiamma tricolore nel simbolo. C’è l’empatia di Giorgia Meloni che il video tormentone “io sono Giorgia/sono una donna/sono una madre/ sono cristiana” ha consacrato in tutto il web e da cui persino The Times è partito per scrivere che Giorgia Meloni è “uno dei venti personaggi che nel 2020 possono cambiare il mondo”. C’è soprattutto la provocazione/ricatto che Salvini sta mettendo sul tavolo rompendo unilateralmente il patto delle regionali: siccome in Emilia Romagna gli è andata male e anche in Toscana sarà difficile combinare qualcosa (le due regioni che “toccano” alla Lega in base all’accordo), vuole prendersi una regione grande del sud (la Puglia) per dimostrare che “la Lega nazionale è il progetto giusto”. Alla faccia di quello che gli ha detto Bossi (“Tanti militanti soffrono perché la Lega ha tolto la parola al Nord”) che è arrivato a non escludere “il cambio della leadership”. Il problema è che la Puglia (come le Marche) dovrebbero esprimere un candidato di Fratelli d’Italia (Fitto). Così come la Campania toccherebbe a Forza Italia che ha già indicato Stefano Caldoro. Schema ad alto rischio. Se non già saltato. Il punto è che Berlusconi e Meloni chiedono che i “patti siano rispettati” ma non hanno a disposizione armi per fare pressione.

“Ci vuole tanta pazienza con Salvini” sbuffano fonti di Fratelli d’Italia vicine al dossier regionali, “il fatto che ha più voti non lo autorizza a decidere in autonomia nell’ambito della coalizione”. Meloni resiste e non intende fare mezzo passo indietro su Fitto.

Il tradimento

Ma tutto questo potrebbe non essere ancora sufficiente per comprendere il tipo di frattura in atto tra i due alleati. E in effetti c’è molto di più. Quasi un tradimento. Conviene andare qualche mese indietro, settembre 2019. Davanti al Capo dello Stato erano in corso le consultazioni che avrebbero portato dal Conte 1 al Conte 2. In quella occasione la delegazione di Fratelli d’Italia, che faceva il tifo come tutto il centrodestra per andare a votare, venne a sapere a margine dei vari incontri al Quirinale che “nel maggio 2018, dopo il voto del 4 marzo che nei fatti consegnò l’Italia ad una quasi maggioranza di centrodestra, Salvini disse no all’ipotesi di dare al centrodestra unito l’incarico di formare il governo e di andare a costruire la maggioranza in aula”. Alla coalizione, dove la Lega aveva avuto la migliore performance raggiungendo il 17 per cento, mancavano una trentina di voti al Senato e una cinquantina alla Camera. Valeva comunque la pena provare. Come era già successo anche in passato. Ma questa opzione o suggerimento fu rifiutato da Salvini. Che dimostrò così, fin da subito, di voler seguire un percorso diverso rispetto a quello tradizionale della coalizione. Di voler ballare da solo “senza l’emblema del sistema, cioè Silvio Berlusconi, nè la destra estrema di Fratelli d’Italia”. più . Come infatti ha sempre fatto - in agosto non comunicò a nessuno degli alleati l’intenzione di provocare la crisi - e continua a fare. Di tutto questo gli alleati sono venuti a conoscenza solo qualche mese fa. Ai tempi della crisi d’agosto. E da allora i cocci non si sono più riattaccati bene. Le distanze sono aumentate. La sfiducia anche. Il grande freddo di queste ore era inevitabile.

Meloni ieri era “dispiaciuta” per l’assenza di Salvini e ha voluto puntualizzare che “non esiste il derby Fdi-Lega”. E però “Fratelli d'Italia è la destra italiana” e “la Lega ha fatto un percorso diverso”. Se ci sarà il sistema proporzionale di cui si parla, il 10 e il 15 % sono percentuali che posso fare la differenza.