Meloni,sì scostamento se governo accetta nostre proposte

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Questo è il quarto scostamento e il centrodestra ha già votato si almeno due volte. Oggi siamo in una posizione più guardinga perchè questi soldi sono stati dilapidati. La proposta che farò agli alleati è chiedere ufficialmente al governo come spende questi soldi e fare un documento unitario come centrodestra con le proposte e chiedere un impegno preciso su queste proposte. Se arriverà bene, altrimenti abbiamo difficoltà. E' una interlocuzione che dura 24 ore". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "l'Intervista" su SkyTg24. (ANSA).