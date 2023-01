Meloni rivendica le misure sulla benzina,è giustizia sociale

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche" e neanche interventire sui "crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social parlando degli interventi del governo sul fronte della benzina. "Invece di spalmare 10 miliardi abbiamo deciso di concentrare le risorse su chi ne aveva più bisogno. Abbiamo fatto una scelta che rivendico e che è di giustizia sociale", aggiunge. "Ci dicono che abbiamo sbagliato i calcoli: ho sentito di tutto ma io il prezzo della benzina lo sto monitorando. Il dato che è stato pubblicato sul sito del ministero Made in Italy era 1.812, un prezzo che ci piacerebbe più basso" e che però non cambia "rispetto a quello vissuto negli anni precedenti". (ANSA).