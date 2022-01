Meloni riunisce grandi elettori Fdi, verso scheda bianca

Roma, 24 gen. (askanews) - E' iniziata a palazzo Montecitorio la riunione dei grandi elettori Fdi del Presidente della Repubblica con la presidente del partito Giorgia Meloni. L'orientantamento per la prima votazione odierna è per la scheda bianca, come riferito da Lucio Malan ospite a Rainews. Alle 12 si riuniranno anche i grandi elettori di Forza Italia. Mentre Matteo Salvini per ora ha dato appuntamento a domattina a quelli della Lega. In giornata, dopo il preannunciato incontro Enrico Letta-Matteo Salvini, dovrebbe essere convocatoun vertice del centrodestra.