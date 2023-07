Meloni va a Riga e alla Nato. Ma è “perseguitata” dai dossier interni

Questa volta non basterà andare via, cambiare agenda, anteporre, giustamente, la politica estera alle “provinciali faccende di casa nostra” per citare fonti di palazzo Chigi ogni volta che è successo qualche guaio in casa e la premier si trovava o stava per andare ad importanti impegni internazionali. Stavolta la doppia missione - oggi a Riga in Lettonia e martedì e mercoledì a Vilnius per il Vertice Nato - non chiuderà il caso e non aiuterà a parlare d’altro. Certo, i temi sarebbero assai più importanti, dall’ingresso dell’Ucraina nella Nato da qualche tempo non più così urgente per Washington (“sarebbe una dichiarazione di guerra” dice il presidente Usa Joe Biden) al via libera all’uso di bombe a grappolo da parte degli Usa mentre la Ue dice no. E però i guai combinati da una ministra - Santanchè - un sottosegretario - Delmastro - e il cofondatore del partito Ignazio La Russa sono ben lontani da essere risolti e continuano a produrre conseguenze non felici e meno che mai opportune, come gli articoli di Filippo Facci che dovrebbe a breve condurre una striscia quotidiana su Rai 2 e le dichiarazioni di un’altra ministra,

Eugenia La Roccella, che dovrebbe occuparsi di Pari Opportunità e Famiglie e invece omette giudizi su Ignazio La Russa e sul figlio Leonardo Apache perchè “non me la sento di parlare delle reazioni di un padre rispetto al figlio”.

Questione di priorità

Ebbene sì: la ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità non riesce a dire una parola su una ragazza di 22 anni drogata e violentata sebbene in un appartamento di lusso come quello dove vive a Milano il presidente del Senato e anche il figlio Apache e sul fatto che la stessa ragazza, che ha denunciato, venga ora messa alla pubblica gogna in quanto “altro che violenza sessuale, se l’è cercata ed era drogata”. Esempio classico di vittimizzazione secondaria, quando la vittima viene colpevolizzata perchè “se l’andata a cercare”. Un po’ come dire l’abc di un ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia.

Non c’è dubbio che la priorità sarebbe occuparsi della guerra, della Nato, delle spese militari, della pericolosità delle bombe a grappolo e anche dell’Istat che bolla l’Italia un paese per vecchi e quello in cui l’inflazione ha picchiato di più e soprattuto sui ceti medi-bassi, dei nostri conti pubblici che nonostante il pil cresca ci dicono che qualcosa non va. Del paese, insomma, e non dei problemi di una parte. E invece torniamo sempre là dove non dovremmo essere: ai conflitti d’interesse e ad una classe dirigente inadeguata convinta, legittimata dal voto popolare, di poter fare quello che vuole.

Il Presidente del Senato, il figlio e l’assoluzione del padre

E’ successo tutto la scorsa settimana: mercoledì 5 Santanchè ha parlato al Senato, ha attaccato i media e la magistratura, si è dichiarata innocente e due ore dopo si scopre che è indagata per falso in bilancio lei, la sorella e pure il fidanzato. Lo stesso giorno, due ore dopo, viene fuori che per il sottosegretario alla Giustizia Delmastro Delle Vedove il gip ha chiesto l’imputazione coatta nell’ambito del caso Cospito e la rivelazione di atti riservati dell’amministrazione carceraria. E’ sera quando Giorgia Meloni, seppure camuffata dietro “fonti di palazzo Chigi” sferra un attacco alla magistratura degno del ventennio berlusconiano. In un comunicato con il bollino di Palazzo Chigi l’attacco alla magistratura è totale: “Adesso basta, alcuni pm stanno facendo campagna elettorale per le Europee”. La difesa della squadra anche: “Squadra che vince non si cambia”, cioè non chiederò mai le dimissioni di nessuno dei miei. Supergarantista Meloni. La stessa che puntualmente chiedeva la testa di ogni ministro o sottosegretario mentre lei era all’opposizione. La stessa, va detto, che ha preteso che Augusta Montaruli lasciasse l’incarico di governo una volta condannata per le spese pazze in Regione Piemonte.

Siccome i guai non arrivano mai da soli, il giorno dopo, giovedì 6 scoppia il caso di Leonardo Apache La Russa, denunciato per una violenza sessuale che sarebbe stata commessa la notte tra il 18 e il 19 maggio a Milano: serata in discoteca, girano drink alcolici con sostanze stupefacenti, la ragazza che si risveglia la mattina dopo a casa La Russa e va a denunciare la violenza sessuale (come risulta dal certificato medico della clinica Mangiagalli).

Il padre di Apache, avvocato penalista nonché presidente del Senato Ignazio La Russa, il giorno dopo ha già assolto il figlio: “Ho già interrogato mio figlio, la ragazza era consenziente ed era drogata”. La seconda carica dello Stato è stata capace di dire questo. Giorgia Meloni da allora tace. Sta passando giorni brutti, nervi a fior di pelle, un premier con le mani legate perchè La Russa è il fondatore del suo partito che l’ha portata al 29 % e alla conquista dell’Italia.

La ragazza di 22 anni che denuncia il terzogenito del presidente del Senato sarà sentita dai pm in settimana. “Da quella notte mia figlia è devastata” ha detto il padre della giovane augurandosi che “chi deve indagare e giudicare sappia valutare oggettivamente i fatti, indipendentemente dalla potenza politica del padre”. Il legale che assiste la ragazza, Stefano Benvenuto, ha assicurato che “l'attenzione è massima”.

Il legale sta svolgendo le sue indagini con ricerca di ulteriori testimoni ed eventuali altre persone coinvolte, come il dj che, secondo la denuncia, avrebbe partecipato agli abusi. Tre amiche della presunta vittima, oltre allo stesso Ignazio La Russa che ha dichiarato di aver visto la 22enne la mattina del 19 maggio nel letto del figlio, sono al momento i testimoni primari dell’avvocato che assiste la ragazza.

La ministra delle Pari Opportunità

Ma non basta La Russa. Sabato sera è toccato alla ministra La Roccella ospite ad una rassegna di libri a Polignano a mare: “La Russa è un padre, ricordo che è stato colui che ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne”. Non contenta di questo, la ministra è arrivata a paragonare il caso di Daniela Santanchè “al caso Tortora”. Cioè un clamoroso errore giudiziario quale è stato Tortora messo sullo stesso piano di una imprenditrice che poco poco ha un debito con il fisco di almeno un milione di euro e avrebbe gestito le sue aziende con profili da falso in bilancio e anche bancarotta.

Non una parola in aiuto ad un ragazza che ha trovato il coraggio di denunciare e che ora viene messa all’indice. Non una parola, da parte della ministra, contro l’uso delle droghe in genere e quello dello stupro ancora più abominevoli. Chiara Braga, capogruppo del Pd, attacca: “Meloni tace. Roccella liquida tutto come le reazioni di un padre. Non posso credere che due donne, una Presidente del Consiglio e l’altra ministra alle Pari opportunità, non sentano il dovere di dire che una donna che denuncia violenza non può essere vittima una seconda volta”.

E poi arriva Facci

E poi ci pensa Filippo Facci, prossima conduttore di una striscia quotidiana su Rai 2 “I facci vostri”. Il noto polemista di destra ha scritto su Libero che “la ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”. Facci ha poi fatto un passo indietro: non riscriverebbe quelle parole che comunque non andavano estrapolate dal contesto. Le opposizioni reagiscono. Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Pd, chiede: “Conviene alla Rai, al servizio pubblico affidare un programma all'opinionista che si esprime così sul giornale? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria?”.

Sappiamo che su tutto questo grave lo scontro con la magistratura e la promessa, da parte della premier, che ormai la separazione delle carriere è cosa fatta.

E la premier va alla Nato

Meno male che c’è il vertice Nato, ottima occasione per andare via e occuparsi d’altro. Prima tappa oggi a Riga per visitare il contingente italiano, parte dell'operazione Nato Baltic Guardian e poi l’ incontro con il primo ministro lettone Arturs Krisjanis Kariņs, il primo bilaterale dal 1998. Oltre ad un’analisi del fronte est dell’Europa e della Nato, il viaggio sarà anche l’occasione per stringere ancora di più i rapporti con la Lettonia con cui l'interscambio nel 2022 ha segnato un +30,4% passando a 1,1 miliardi. Karins è anche tra i fondatori di Nuova Era, partito che aderisce al Ppe, segno che la premier prosegue, o almeno vorrebbe, la sua costruzione dell’alleanza Conservatori-Ppe in vista delle Europee del 2024.

Meloni cercherà nei prossimi giorni di mettere da parte i problemi casalinghi. Si concentrerà su quello che finora le è riuscito certamente meglio: la politica estera che l’ha blindata con Washington e nella comunità internazionale. Basterà d’ora in poi? Intanto si concentrerà sui dossier dell'Alleanza atlantica, a partire appunto dal “supporto totale e costante alla resistenza dell’Ucraina” e anche dal “No” alle bombe a grappolo annunciate dagli americani. L'Italia si è schierata contro le cluster bomb da tempo, firmando con 122 paesi tra cui Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, la convenzione Onu. Tra gli obiettivi dell’Italia al Vertice ci sono l’avvio di un “percorso di avvicinamento” di Kiev alla Nato (con l'istituzione del

consiglio Nato-Ucraina) nonostante il rallentamento nei fatti proposto da Biden, il faro sul Sud e sui pericoli che possono venire dal Mediterraneo.