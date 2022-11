(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Siamo fedeli ai nostri principi si continua a tutelare chi non può lavorare, aggiungiamo anche le donne in gravidanza, ma per chi può lavorare si abolirà alla fine del prossimo anno e non potrà essere percepito per più di 8 mesi e decade alla prima offerta di lavoro". Lo afferma la premier Giorgia Meloni. (ANSA).