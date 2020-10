Meloni: da questa settimana al lavoro su prossime amministrative

Roma, 6 ott. (askanews) - "Si spera sempre di poter fare qualcosa in più": così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha risposto a una domanda sui risultati emersi ieri dallo spoglio dei ballottaggi per le elezioni comunali.Parlando con i cronisti a margine all'assemblea generale 2020 dell'Associazione Industriali della provincia di Cremona, Meloni si è detta "contenta del dato di Fratelli d'Italia, contenta di alcuni Comuni che il centrodestra governerà per la prima volta, penso a Senigallia nelle Marche, sono contenta anche della conferma di alcuni sindaci importanti come Ghinelli ad Arezzo"."Poi ovviamente, insomma, continuiamo a lavorare anche per le prossime amministrative, dove votano delle città molto importanti e già da questa settimana - ha concluso - saremo al lavoro con gli alleati della coalizione per ragionare come mettere in campo delle proposte vincenti".