Meloni a Parigi per Roma Expo 2030, stasera vede Macron

Parigi, 20 giu. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Parigi. Al Palais des Congrès d'Issy la premier interverrà alla penultima Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (BIE) prima del voto di novembre che deciderà la città prescelta per l'Expo 2030, per cui Roma è in corsa con Riad e Busan. Con Meloni ci sono anche il sindaco Roberto Gualtieri e il governatore del Lazio Francesco Rocca. Successivamente, alle 17.30, sarà all'Eliseo per incontrare il presidente Emmanuel Macron. In serata Meloni parteciperà a un evento all'ambasciata italiana, prima di ripartire per Roma.