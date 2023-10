Meloni non festeggia e procede tra guerre, instabilità economica e "la cattiveria contro di noi"

Spente le candeline del primo anno “da remoto” (ieri la premier s’è presa un giorno off da tutto e tutti ed è stata con sua figlia), chiusa nel cassetto ma sotto i riflettori la relazione con il padre di sua figlia, Giorgia Meloni non può indugiare nel suo primo compleanno da premier né sulla vita privata. “Sto bene e penso a lavorare” sono le poche parole filtrate dal suo staff sabato nella missione che in 24 ore l’ha vista prima al Cairo e poi a Tel Aviv. Tutto sommato, è stato anche un bene non festeggiare ieri mattina a teatro con i Fratelli d’Italia. “Primo perché c’è poco da festeggiare vista la situazione - ammette un parlamentare della prima fila dotato di cautela e misura - e poi perché, anche rispetto ai nostri alleati, è preferibile non ostentare".

Il secondo anno

Il secondo anno di vita del governo Meloni inizia con un’agenda assai peggiore rispetto ad un anno fa. Un anno fa le preoccupazioni per la sicurezza erano i rave party. Oggi è tornata la minaccia islamica e il rischio terrorismo. Un anno fa c’era una guerra in corso - l’Ucraina invasa dai russi -, oggi sono due per non parlare dellainstabilità in Africa e della Cina. E se finora è stato “facile” schierarsi, capire quale fosse la parte giusta della Storia ovverosia Occidente e atlantismo, giorno dopo giorno è sempre più difficile orientarsi in un conflitto come quello israelo-palestinese che interpella questioni antiche, mai risolte e purtroppo gestite spesso da fanatismi ed estremismi religiosi. Anche adesso c’è un aggressore -Hamas - e un aggredito - Israele - su questo non ci sono dubbi. E’ tutto il resto ad essere molto più complicato. Il vertice sulla pace organizzato al Cairo sabato da Al Sisi ne è stata la prova immediata. Un brusco bagno di realismo per la premier. Dire “due popoli due stati” potrebbe non essere più sufficiente nelle prossime ore. Mentre nelle capitali arabe ed europee ogni giorno migliaia di persone inneggiano alla Palestina.

Le guerre, l’energia e le alleanze

E’ arrivato l’autunno e arriverà l’inverno e questo pone sul tavolo del governo un’altra questione, quelle energetica. Ci siamo affrancati dalla Russia e ci siamo affidati, seppur diversificando le fonti, ad Africa e Medioriente. Abbiamo scommesso sulla loro stabilità ma, purtroppo non sono paesi stabili. Le stagioni probabilmente metteranno un po’ più in secondo piano l’altra emergenza di questi mesi, l’immigrazione. L’Europa farebbe un grave errore se, in campagna elettorale, togliesse la priorità a questo dossier. In questo primo anno la politica estera è stata il vero palcoscenico per una premier che aveva l’obiettivo primario, appena eletta, di rassicurare cancellerie dubbiose, scettiche e con qualche pregiudizio. Possiamo dire che Meloni ha vinto questa prima parte della sfida conquistando credibilità da Washington a Parigi passando per Berlino. E’ accaduto soprattutto nell’ultimo periodo ma è accaduto. Senza mai dimenticare Kiev. A volte si è avuta la sensazione netta che andando a vertici e summit internazionali, la premier potesse tirare qualche sospiro di sollievo. Tutto sommato, le missioni all’estero sono state boccate d’aria rispetto ad un sistema mediatico che considera nemico. Rispetto ad una situazione interna piena di spine e avversità. Oggettive e legate agli alleati. Quando ripete in modo ossessivo che lei è "roccia e gli altri sebbene gocce sono sempre d’acqua”, che contro i Fratelli ci sono odio e cattiveria” ma che “noi ne usciremo come sempre e più forti di prima” tradisce forse un provincialismo e un vittimismo eccessivi e non qualificanti rispetto al ruolo. Il problema è che ora anche la politica estera rischia di diventare una palude piena di coccodrilli.

Si ricomincia dal fisco

Il primo giorno del secondo anno ricomincia dall’economia. E dalla legge di bilancio. Sulla scorta anche, dell’unica buona notizia delle ultime ore: l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato le tre B e “l’outlook stabile”. Oggi in Consiglio dei ministri, una settimana dopo l’approvazione della legge di bilancio, il menu prevede la lotta all’evasione fiscale cercando però di cambiare approccio. Ovverosia certezze per i contribuenti su tutte le scadenze e sanzioni più leggere, allineate a quelle europee. Il tutto nell’ambito della grande riforma fiscale. All’ordine del giorno ci sono due provvedimenti che declinano la legge delega con l’obiettivo di riscrivere, semplificandolo, il sistema tributario. Sul tavolo anche il nuovo decreto energia che proroga per sei mesi/un anno il mercato tutelato con un occhio di riguardo per i clienti “vulnerabili”. Nel menu anche il fatto che le imprese che sono andate all’estero, anche in paradisi fiscali, potranno godere di uno sgravio del 50% se torneranno in Italia. Cambia il rapporto cittadino-Agenzia delle entrate. All’ amministrazione si chiede infatti di motivare sempre gli atti che invia al cittadino, che dovranno, perciò, essere fondati su dati ed elementi certi, indicando le prove dell'accertamento. E non, come avviene oggi, su elementi di semplice presunzione di un comportamento scorretto. Cambia anche il calendario dei versamenti. Il periodo estivo, ad esempio, non dovrebbe avere più quel centinaio di scadenze previste oggi. Insomma, misure attese da partite Iva e imprese. E che per le opposizioni nascondono invece una lunga serie di condoni camuffati. Ulteriore benzina per furbetti. Ed evasori.

E dalla legge di bilancio

L’attenzione, nei prossimi mesi, sarà tutta sulla legge di bilancio. Meloni la vorrebbe blindata così da approvarla in tempi brevi sottraendola a scossoni ed arrembaggi A cominciare dalle pretese dei partiti della sua maggioranza che non hanno molta intenzione di perdere l’appuntamento con la legge più importante dello Stato e i finanziamenti che ogni anno, nonostante le promesse e le ristrettezze, piovano sui territori dalle pieghe di quelle pagine e di quelle tabelle. Riflettori anche sulle riforme costituzionali, con l'intenzione di far partire il treno a novembre. Ma quale treno? Il premierato potrebbe avere costi zero. Non così l’autonomia differenziata (molto costosa) che per la Lega è imprescindibile. Un po’ come per Salvini il Ponte sullo Stretto. Nei giorni scorsi vi abbiamo dato conto della lista di promesse non mantenute in tutto o in parte dal governo. Una lista necessaria rispetta al doveroso principio di realtà e agli effetti di una propaganda pressante. Dalle pensioni all’aiuto alle famiglie e alle imprese, ma soprattutto la Sanità, i giovani e la cultura: nulla di tutto questo. Appena la manovra inizierà il suo iter al Senato, sarà tutto più chiaro. Perché scritto nero su bianco. I 7 novembre sarà in piazza la Cgil. L’11 ci prova il Pd.

Il nodo alleanze

Ci sono le guerre, c’è la legge di bilancio ma ci sono soprattutto le elezioni europee. E nonostante Meloni abbia più volte chiesto “per favore, ne riparliamo a gennaio dopo la sessione di bilancio”, Salvini l’ha fatta partire a settembre. Lanciando la coalizione delle destre europee, Lega, il Rassemblement national di marine Le Pen, i tedeschi di Afd, gli austriaci. Mancano i Conservatori di cui Meloni è la presidente europea, Orban, i polacchi del Pis, Fratelli d’Italia appunto. Il richiamo è continuo. Serrato. Salvini ieri, mentre Meloni dava buca ai suoi per legittima stanchezza, ha invece rilanciato la manifestazione della Lega che si terrà il 3 dicembre a Firenze (ce n’è già stata una, in tono minore e riservata ai giovani, qui a Roma il 13-14-15). “Nessun cantiere nero - ha assicurato ieri - Le Pen rappresenta il primo partito in Francia, i nostri alleati tedeschi sono il secondo partito in Germania, i nostri alleati austriaci sono i primi in Austria e i nostri alleati in Belgio i primi in Belgio. Semplicemente, si chiama democrazia”. Per quanto il leader della Lega immagini il destra-centro al governo per i prossimi dieci anni, sa bene che il tagliando per la tenuta dell’alleanza passerà anche dalle elezioni della prossima primavera. Meloni è in mezzo guado. E l’idea che possa restare nei Conservatori e legata alle destre, perde sempre più consistenza. Più facili che, con i Conservatori, accetti l’alleanza con i Liberali e il Ppe. Quella nella maggioranza è una guerriglia a bassa intensità. Se poi dovessimo annoverarci altre bombe come i fuori onda di Striscia contro Giambruno, diventerebbe subito ad alta intensità. Quindi, a ben vedere, per Giorgia Meloni i fronti aperti sono almeno tre. E non c’è dubbio che quello interno con la Lega - ma anche con Forza Italia - sia persino più temibile di quelli in Ucraina e in Israele.