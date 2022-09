Meloni: nessuna possibilità per governi e alleanze arcobaleno

Milano, 11 set. (askanews) - "Non c'è alcuna possibilità che Fdi partecipi a governi e alleanze arcobaleno e non c'è alcuna ragione di farlo perché abbiamo la possibilità di avere una maggioranza di centrodestra che spero esca dalle urne. Non vengano a parlarmi di governo di salvezza nazionale perché mi sembrano governi nel tentativo di salvare quello che lo propongono. E io non sono interessata". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a margine del suo comizio a piazza Duomo a Milano. Per Meloni, queste ipotesi sono"incredibili ricostruzioni su inciuci con il Pd".