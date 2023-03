Meloni: Modi premier più amato, spero anche io stesso consenso

Nuova Delhi, 2 mar. (askanews) - "Il primo ministro Modi sa che può contare sulla collaborazione italiana a 360 gradi per la riuscita della prossima edizione del G20 e che può contare sull'Italia e sul nostro governo per rafforzare le nostre relazioni. Credo davvero che ci sia un grande lavoro che possiamo fare insieme e chissà che questo non mi porti a raggiungere le vette di consenso del primo ministro Modi che, come si sa, è il più amato al mondo. Non ho la presunzione di arrivare allo stesso obiettivo, ma sicuramente dimostra una grande capacità di leadership per la quale gli faccio le mie congratulazioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella dichiarazione al termine dell'incontro con il premier indiano Narendra Modi.