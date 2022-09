Meloni: mi interessa battere gli avversari, non gli alleati

Milano, 11 set. (askanews) - "Quello che mi interessa è battere i miei avversari non gli alleati. Vorrei che se il centrodestra arrivasse al governo e riuscisse a restarci per cinque anni, e mi piacerebbe tutti i partiti di centrodestra crescessero in questa campagna elettorale". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a margine del suo comizio a piazza Duomo a Milano, replicando a chi gli ha chiesto se punta a battere in Lombardia e Veneto Lega e Forza Italia. "Punto su tutto il territorio nazionale e fare di Fdi il primo partito", ha detto Meloni.Riguardo l'incontro di oggi pomeriggio tra Salvini e Berlusconi, Meloni ha affermato: "Non sapevo che si sarebbero visti ma ci vediamo random. La coalizione sta lavorando bene, stiamo facendo una campagna serena"..