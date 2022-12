Meloni, mi fido degli alleati di governo, c'è visione comune

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Mi fido dei miei alleati al governo. A di là dei dibattiti naturali all'interno di una maggioranza, e delle sfumature diverse nei programmi dei singoli partiti, c'è visione comune. È normale che ci sia dibattito. Poi contano i fatti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno, parlando dei rapporti nella coalizione dopo la manovra. "Trovo un clima assolutamente positivo nella maggioranza, non posso lamentarmi - ha aggiunto -, e non lo dico per fatto dovuto". (ANSA).