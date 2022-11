Meloni, meglio isolare gli scafisti che l'Italia

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Credo" che oggi il tema sia "come l'Ue debba affrontare questa materia: potrebbe scegliere di isolare l'Italia, io penso che sarebbe meglio isolare gli scafisti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. "Io - ha aggiunto - continuo a dare la mia disponibilità per incontrarci e per mettere sul tavolo le soluzioni perchè io francamente non so quale siano. Noi non siamo più in grado di occuparcene ed abbiamo un mandato per occuparcene in modo diverso. "Non credo che l'Europa deciderà di fare cose drammatiche contro l'Italia perchè su 90mila persone 230 sono sbarcate altrove: se fa così la spiegazione la devono dare non a me ma agli italiani. Si può decidere di isolare l'Italia ma non è la soluzione, mi sembra una posizione poco risolutiva", ha aggiunto. (ANSA).