Meloni:Maggioranza rosso-nera con Pd? Fdi mai con sinistra e M5s

Milano, 25 mag. (askanews) - "In un tempo nel quale si pensa che la parola data non conti più nulla e in cui i partiti cambiano idea e opinioni sui propri avversari in base a poltrone e interessi, c'è Fratelli d'Italia che è rimasta sempre dalla stessa parte. Le ricostruzioni giornalistiche possono immaginare quello che vogliono, ma niente cambierà mai quello che pensiamo: mai con la sinistra, mai col M5s". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in riferimento agli articoli della stampa sull'ipotesi di un governo Pd-Fdi.