Meloni: 'M5S per me non esiste più'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Il Movimento Cinque Stelle ormai, per me, non esiste più. Era un movimento liquido con un unico collante che era la lotta anticasta. Ma poi abbiamo letto del barboncino di Trenta sull'auto blu, una cosa che non si era mai sentita". Così Giorgia Meloni, durante la registrazione di Povera patria, in onda questa sera su Rai2. Meloni parla anche di Beppe Grillo. "Qualcuno è andato a prendere ordine da un stato straniero? Voglio sapere cosa ha fatto Grillo per quattro ore all'ambasciata cinese, è andato a prendere ordini?" dice la leader di Fdi spiegando che farà una interrogazione alla Camera mercoledì prossimo, chiedendo spiegazioni a Luigi Di Maio. "Grillo ha detto a Di Maio, 'mantieni alleanza con sinistra che dobbiamo arrivare all'elezione del presidente della Repubblica'", sottolinea Meloni. Che poi aggiunge: "Anche Prodi è un grande amico dei cinesi". Quanto alle riforme, "io sono d'accordo", "io, ad esempio, sono per l'elezione diretta del capo dello Stato, ma non credo che si possano fare durante questa legislatura, con questo governo. Non capisco la posizione di Giorgetti e Lega che dicono di mettersi d'accordo sulle riforme, è perdere tempo" in questo momento. Poi, rispondendo a una domanda sull'eventuale impatto del voto in Emilia Romagna sul governo, sottolinea: "Se perdono una regione saldamente governata, cosa altro devono dire gli italiani? Sarebbe un segnale talmente chiaro. Penso si possa vincere in Emilia Romagna, sarò lì domenica prossima, per presentare la nostra contro-manovra finanziaria".