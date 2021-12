Meloni e Letta confonto: noi Sandra e Raimondo, agli antipodi ma leali

Roma, 21 dic. (askanews) - "Siamo Sandra e Raimondo della politica italiana". Con questa battuta la leader di FdI Giorgia Meloni ha risposto ai cronisti che gli facevano notare, a margine della presentazione di un libro a cui è presente anche il segretario del Pd Enrico Letta, il fatto che ultimamente stia facendo 'coppia fissa' con il leader Dem."Il confronto è sempre una cosa utile e importante - ha spiegato Meloni - e questo curioso modello italiano per il quale si deve passare dalla criminalizzazione dell'avversario direttamente all'inciucio come sapete non lo condivido, c'è anche una gamma intermedia che è quella della normalità in cui persone molto distanti e anche diciamo che non se le mando a dire si confrontano sulle grandi questioni del Paese"."Letta oggi è il segretario del primo partito italiano - ha sottolineato la leader di FdI -, io sono segretario del secondo partito italiano, poi dipende dai sondaggià. Quindi siamo sicuramente segretari dei due principali partiti italiani quindi due avversari convinti che spero possano essere avversari leali. Io non ho bisogno, per batterli, di dire che i miei avversari sono dei mostri. Ecco, chiedo agli altri di fare la stessa cosa", ha concluso Meloni.