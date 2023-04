Meloni incontra il commissario Ue Breton a Palazzo Chigi

(ANSA) - ROMA, 13 APR - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta incontrando a Palazzo Chigi il commissario europeo per il Mercato interno e i servizi Thierry Breton. Breton, spiega una nota sul sito della Commissione Ue, "è in Italia per incontrare funzionari governativi e produttori dell'industria della difesa nell'ambito del suo tour delle industrie della difesa dell'Ue". Ieri il politico francese ha visto il ministro della Difesa Guido Crosetto e, prima dell'incontro a Palazzo Chigi, ha visitato due siti per la produzione di munizioni. Gli incontri tra il commissario e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto hanno come obiettivo lo "scambio di opinioni sull'urgente necessità di aumentare la produzione di munizioni per l'Ucraina e la sicurezza dell'Ue - si leggeva sul sito della Commissione alla vigilia della visita - Il Commissario Breton visiterà poi due grandi fabbriche di materiale militare e incontrerà i rappresentanti dei produttori al fine di valutare le esigenze dell'industria della difesa, in modo che l'Ue possa fornire sostegno su misura, eventualmente anche mediante fondi dell'Ue, e affrontare le strozzature. Nelle prossime settimane il commissario continuerà a dialogare con l'industria della difesa dell'Ue e a visitare gli impianti industriali al fine di agevolare e accelerare l'espansione industriale". (ANSA).