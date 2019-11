Meloni: 'Guerra a bestia islamista non è finita'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "L'Isis rivendica l'attentato in Iraq contro i militari italianie uccide due sacerdoti in Siria. È la triste conferma che la morte di Al Baghdadi non ha fermato la mano dei terroristi islamici e che la guerra alla bestia islamista non è finita. L'attenzione deve rimanere altissima e l'Occidente deve uscire, una volta per tutte, dalla sua ignobile ambiguità". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.