Roma, 13 ott. (askanews) - "Non parlo della squadra di governo. L'ho già detto. Per parlare di governo bisogna avere un incarico". Cosi, salendo agli uffici del gruppo, la presidente Fdi Giorgia meloni rispondendo a chi chiedeva se c'è un accordo per il nome di Giancarlo Giorgetti (Lega) al Mef.