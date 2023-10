Meloni: Giambruno? Sto bene, non ne voglio più parlare

Cairo, 21 ott. (askanews) - "Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano come stesse dopo la rottura con il compagno Andrea Giambruno.A chi le chiedeva della 'parte politica' del suo post di ieri su Facebook in cui annunciava la rottura, la premier ha replicato: "Non c'è una parte politica, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo".