Meloni-Giambruno e le frasi imbarazzanti in video: "Con lui finisce qui. Difendo mia figlia", Mediaset valuta sanzioni

"La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto". Il benservito di Giorgia Meloni ad Andrea Giambruno non ammette repliche e il suo ormai ex compagno si guarda bene dal farne. Il giorno dopo il nuovo fuori onda di Striscia la Notizia non servono giri di parole o cautele politiche per sancire la fine di una relazione. I fatti, visibili a tutti nella piazza pubblica di Canale 5 (3.076.000 di spettatori pari al 14.9% di share), non necessitano di accortezze lessicali. Se non per la figlia Ginevra, "la cosa più importante della mia vita" e regalo degli "anni splendidi che abbiamo trascorso insieme". Tanto da dirsi pronta, nonostante la ferita ancora fresca, a "difendere quello che siamo stati", "la nostra amicizia" e, "a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio".

Quando pubblico e privato si fondono e diventano politica

Non sembra esserci traccia di rancore, nelle parole della premier. Più rassegnazione, amarezza. Ma anche consapevolezza che Giorgia non è solo "una donna, una mamma", ma anche una premier alle prese con difficilissimi dossier. Uno su tutti la crisi israelo-palestinese che la vedrà domani al Cairo al vertice organizzato dal presidente egiziano al Sisi. Ma i toni - nel post - diventano diversi quando la sfera privata sconfina in quella pubblica verso la quale Meloni non ha intenzione di usare cortesia. E allora le parole pesano, e avverte: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa - scandisce - sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua". Un messaggio che porta con sè letture diverse. Una su tutte il fastidio nei confronti di Mediaset, e quindi della famiglia Berlusconi, per la gestione dei servizi di Striscia, divisi ad arte - è l'accusa di alcuni fedelissimi della premier - in due puntate. Ma vista la riconosciuta libertà d'azione di Antonio Ricci - vecchio patto di ferro sottoscritto col Cavaliere - non si esclude dalle parti della maggioranza e di Fi in particolare, che Pier Silvio non fosse realmente al corrente dei contenuti del servizio.

L'immagine incrinata, e così la difesa della "famiglia tradizionale"

E se Ricci telegrafico si affretta a commentare la vicenda pronosticando che "un giorno la Meloni scoprirà che le ho fatto un piacere", Giambruno si autosospende per sette giorni dalla conduzione del Diario del Giorno e Mediaset annuncia di voler avviare un'indagine sui fatti. Fatti, quelli diffusi dal programma satirico di Canale 5, che stridono con l'immagine pubblica della relazione tra i due. Una storia d'amore che la stessa Meloni ha definito nel suo libro Io sono Giorgia "la più importante della mia vita" e che sembrava trovare conferme, non più di una manciata di giorni fa, nell'intervista che Giambruno ha rilasciato a Chi. Con il settimanale, il giornalista, scherzava sul mancato matrimonio spiegando che "finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l'abbiamo detto a nessuno...".

La difesa dopo le frasi sul "lupo" e poi il crollo con i fuori onda

Parole che certamente non facevano trapelare rotture all'orizzonte. Non così vicine, perlomeno. La stessa Meloni, poco più di un mese fa, aveva voluto prendere le difese dell'ex compagno, all'epoca sotto attacco per le sue dichiarazioni dopo gli stupri di Palermo ("se eviti di ubriacarti, magari eviti di trovare il lupo"): "lo attaccate perché vuole bene a me", le sue parole. Che ben si inserivano in un quadro familiare sereno. Che è crollato tutto insieme con quei fuorionda che agli occhi della premier - e dei molti politici amici e avversari che le hanno portato solidarietà - sono apparsi indifendibili.

L'indagine a Mediaset

Dopo il caso dei fuori onda trasmessi da Striscia la notizia e la fine della relazione con Giorgia Meloni, annunciata via social dalla premier, Andrea Giambruno si è autosospeso per una settimana dalla conduzione di Diario del Giorno su Retequattro. Una decisione presa "in accordo con la direzione di testata", fa sapere ufficialmente Mediaset dopo una giornata febbrile di riunioni fiume a Cologno Monzese e di indiscrezioni su una vicenda che intanto ha fatto il giro del mondo. Sul tavolo dei dirigenti, il video e soprattutto gli audio con battute sessiste e imbarazzanti del giornalista. Non c'è una sentenza già scritta: i legali dell'azienda stanno valutando i fatti, i profili di responsabilità, le eventuali violazioni del codice etico e la corretta esecuzione dei rapporti regolati dal diritto del lavoro per decidere se avviare una procedura disciplinare a carico di Giambruno. In questi casi il primo atto è una lettera di contestazione, con il coinvolgimento degli organi sindacali; il destinatario può rispondere con le controdeduzioni e solo al termine dell'iter possono scattare le sanzioni, che arrivano fino al licenziamento. Giambruno intanto non è andato in onda: al suo posto Luigi Galluzzo, storico volto Mediaset. "Oggi conduco io, la prossima settimana si vedrà", ha spiegato rispondendo a Claudio Cerasa, direttore del Foglio, ospite della trasmissione.