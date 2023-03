Meloni,fondi a sanità, basta scende di degrado

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Il governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per limitare l'impatto del payback e per rafforzare i pronto soccorso perché scene di degrado, abbandono, confusione che a volte vediamo non sono tollerabili, abbiamo deciso di aumentare gli stipendi e gli straordinari per i medici del pronto soccorso". Così la premier Giorgia Meloni nella rubrica social 'Gli appunti di Giorgia' a proposito del pacchetto sanità contenuto nel decreto bollette. (ANSA).