Meloni: Fdi era e resta contraria a larghe intese arcobaleno

Roma, 10 set. (askanews) - "Guido non parlava del governo ma della necessità di uscire dalle contrapposizioni ideologiche e liberare le energie migliori per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Sfide che solo un esecutivo coeso e forte del mandato popolare può affrontare. Scenario che solo FdI e il centrodestra possono garantire. Le larghe intese non hanno prodotto nulla di buono, solo soldi spesi a pioggia, compromessi al ribasso e ingovernabilità. FdI è sempre stata contraria ai governi arcobaleno e non cambierà idea ora". Lo ha detto, in una intervista ad Avvenire che sarà pubblicata domani la leader Fdi Giorgia Meloni, Interpellata sull'intervista rilasciata allo stesso quotidiano pochi giorni fa dal cofondatore di Fdi Guido Crosetto, secondo cui dopo il voto sarà importante "unire le forze migliori".