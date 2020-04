Meloni, la fase 2 non esiste

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "La fase due non esiste, è uguale alla fase uno: non è possibile riaprire per filiere. Perchè un bar non può mettere in fila le persone come il supermercato? Perchè facciamo la cosa più facile, tu si tu no, rischiando di non far riaprire mai tantissimi esercizi?". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Mattino 5. "Il governo avrebbe dovuto dare le prescrizioni da seguire per garantire la sicurezza e non fare più discriminazioni di settore", aggiunge.