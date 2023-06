Meloni: l'Europa non è club fondato su interessi ma su una civiltà

Bulboaca, 1 giu. (askanews) - "Teniamo questo incontro in un momento in cui alcune crisi hanno mostrato alcune nostre difficoltà" ma le crisi "sono anche una occasione perché siamo qui, prima di tutto per ricordarci che l'Europa non è solo un club, non è solo regole e interessi, ma soprattutto e prima di tutto una civiltà fondata sull'idea che gli uomini siano liberi e uguali, valori da cui dipendono idee come solidarietà, sussidiarietà, stato di diritto". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla plenaria del summit della Comunità politica europea in Moldova.