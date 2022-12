Meloni: Dl rave necessario, non secondario, è importante segnale

Roma, 29 dic. (askanews) - Giorgia Meloni rivendica il dl rave in via di conversione in Parlamento. "Io considero profondamente sbagliato vedere che da vario tempo arriva gente da tutta Europa a organizzare rave illegale con spaccio, in alcuni casi morti, perché si divertono", ha detto nel corso della conferenza stampa di fine anno a chi le chiedeva se non fosse una materia secondaria da decidere con decreto dato l'esiguo numero di rave che si svolgono in Italia. "Perché non vanno in altre nazioni? Perché noi siamo quelli che lo hanno consentito. Per me non è fatto secondario, è il segnale che mi interessa dare, ossia: è finita l'Italia che si accanisce contro chi rispetta le regole e fa finta di non vedere chi le viola", "io penso che sia una norma giusta e necessaria a dare un segnale", ha insistito