Meloni, cdm a Cutro: nuovo decreto flussi e caccia globale agli scafisti. La lite con i giornalisti sul naufragio

Giorgia Meloni respinge le accuse al governo di non aver fatto abbastanza per evitare il naufragio di Cutro e rilancia, annunciando la volontà di voler dare la caccia ai trafficanti "in tutto il globo terraquo". La premier ha riunito il Consiglio dei ministri nel Palazzo Comunale della cittadina calabrese (12 mila abitanti, frazioni comprese) per dare un segnale "simbolico", con un "compatto cordoglio", ma anche "concreto", dopo la tragedia del 26 febbraio in cui sono morti almeno 72 migranti, tra cui molti bambini. Il segnale concreto sta nel decreto che il Cdm ha approvato all'unanimità e che prevede, in primo luogo, un inasprimento delle pene per i trafficanti, con reclusione fino a 30 anni in caso di morte di più persone. Non solo. "Il reato - ha spiegato - verrà perseguito dall'Italia anche se commesso al di fuori dei confini nazionali. Siamo abituati all'Italia che si occupa di cercare migranti in tutto il Mediterraneo quello che vuol fare il governo è cercare gli scafisti in tutto il globo terraqueo".

Accordi bilaterali per fermare gli scafisti

Certo, la norma non è di semplice applicazione e per questo l'Italia punterà su accordi bilaterali con i Paesi da cui partono, con una sorta di "premialità": "Più tu mi aiuti a combattere la tratta e uniformi la tua giurisdizione alla mia più io ricambio quello sforzo con maggiori flussi legali", ma anche con più investimenti in cooperazione. Quello dei flussi legali è un altro punto del decreto: "Il decreto flussi viene ripristinato e viene fatto a livello triennale, prevede delle corsie preferenziali per gli stranieri che in patria hanno fatto corsi di formazione riconosciuti". Il messaggio che il governo intende dare è che "non conviene entrare illegalmente, pagare gli scafisti e rischiare di morire". Per questo "intendiamo fare una campagna nei Paesi di origine di queste persone".

Allo stesso tempo viene anche "ristretta la protezione speciale", cosa che era prevista anche dai decreti Salvini. Del resto "diverse norme della proposta della Lega sono comprese in questo provvedimento", ha sottolineato. Esce invece la misura che dava maggior potere alla Marina militare per la sorveglianza in mare (che secondo indiscrezioni non sarebbe stata gradita da Matteo Salvini).

Problema europeo

Tutti questi interventi però, ha ribadito ancora una volta la premier, non possono risolvere un problema che deve essere affrontato sul piano europeo. Se l'ultimo Consiglio europeo ha fatto segnare "un importante cambio di passo", dal prossimo summit del 23 e 24 marzo devono uscire "atti concreti". La conferenza stampa (presenti anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano) è stata però caratterizzata anche da un vivace e ripetuto botta e risposta tra Meloni e i giornalisti sulla ricostruzione del naufragio. La presidente del Consiglio ha assicurato che "non abbiamo avuto alcuna segnalazione, dalla partenza in Turchia all'arrivo, di una nave in difficoltà di navigazione" e che "c'è una strumentalità nel tentativo di dimostrare che l'Italia non ha fatto qualcosa che poteva fare" per salvare i migranti. Ricostruzione però contestata.

Una conferenza stampa che diventa un dibattito (anzi, uno scontro) tra la Meloni e i giornalisti

E’ una materia ‘maledetta’, l’immigrazione, per ogni governo di centrodestra, gravato fin troppo di colpe ‘mondiali’ ed ‘etiche’ che forse non ha. Doveva essere la giornata in cui il Governo rendeva omaggio e si inchinava davanti alle vittime del naufragio del barcone carico di migranti - 72 le vittime accertate – con tanto di esposizione di una lapida in memoria dei naufraghi e anche dell'annuncio dei nuovi provvedimenti (durissimi) contro gli scafisti.

Ma per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quella di Cutro è diventata anche una trasferta ad alta tensione emotiva, con un duro botta e con i giornalisti nella conferenza stampa finale. La premier, infatti, è stata costretta, suo malgrado, a dover affrontare un lungo contraddittorio con i cronisti che la incalzavano su quanto accaduto la notte tra il 25 ed il 26 febbraio, dalla segnalazione del barcone individuato da Frontex alle 22.36 fino allo schianto su una secca ad un centinaio di metri dalla spiaggia avvenuto alle 4 di mattina.

La premier, affiancata dai cinque ministri interessati al provvedimento, illustra il decreto licenziato dal governo "per confermare la determinazione a sconfiggere la tratta di esseri umani responsabile di questa tragedia". Sottolinea con un tono di voce fermo queste ultime parole per ribadire che nessuna responsabilità può essere addossata al governo e quasi a voler anticipare le domande sulla tragedia di Cutro. Parole che però non vengono accolte bene dalla stampa che inizia a mugugnare e a sovrapporsi nelle voci e nelle domande, facendo saltare ogni ordine di intervento in un batti e ribatti continuo.

E così, una conferenza stampa partita in tranquillità si trasforma in una sorta di corrida: da un lato i giornalisti che chiedono a ripetizione perché quella notte in mare ci andarono le motovedette della Guardia di finanza e non quelle più attrezzate della Guardia costiera, perché non fu dichiarato l'evento di ricerca e salvataggio (Sar) e perché la premier non ha incontrato i familiari delle vittime. Dall’altro Meloni che prova a rispondere a tutti, in un crescendo di voci che si accavallano con la conferenza stampa che diventa un botta e risposta più simile ad un dibattito televisivo che ad un appuntamento istituzionale.

A dare il là al fuoco di fila delle domande è una risposta della premier. "Noi - dice - non abbiamo potuto fare di più di quello che abbiamo fatto e abbiamo assistito a una tragedia. Ma qualcuno pensa davvero che il governo e le istituzioni potessero fare qualcosa di diverso? No, e allora se la risposta è No qualcuno deve correggere i titoli". Il richiamo ai titoli dei giornali è lo spunto che accende la miccia. Alcuni giornalisti si alzano in piedi e sommergono la premier di domande. Giorgia Meloni va ben oltre il cerimoniale e fornisce le sue risposte. Cambia interlocutore momento per momento, rincorrendo le voci che si intrecciano e tiene il punto.

Peluche sulla macchina di Meloni

"Qualcuno ritiene che le autorità italiane non abbiano fatto qualcosa che potevano fare?" dice con tono deciso. "In questo momento ci sono 20 imbarcazioni che qualcuno sta soccorrendo in acque italiane, voi parlate, giustamente, di un caso in cui non siamo riusciti, ma nessuno si occupa degli altri. Se qualcuno lo dice o lo lascia intendere, che le istituzioni si girano dall'altra parte, è molto grave non per me o per il governo ma per la nazione che rappresento e non accetto queste ricostruzioni". Ma l'incalzare dei giornalisti non si placa. Correggono la premier quando colloca la posizione del barcone segnalata da Frontex in acque italiane - e lei si corregge - e la polemica prosegue fino alla fine. Al termine i cronisti si avvicinano e insistono: "perché non è andata a trovare i familiari delle vittime". "Oggi ho finito adesso..." la replica. "Dopodichè io... ci vado volentieri". "Ma doveva essere la prima tappa", le controbatte una cronista. Quindi la premier si allontana. Poco dopo Palazzo Chigi farà sapere che la premier inviterà nelle prossime ore i familiari delle vittime a Roma. Un modo per spegnere l’ennesimo fuoco polemico: il mancato omaggio.



Un finale convulso per una giornata iniziata con il pre-consiglio dei ministri che si era tenuto a Roma. Poi il volo con i vice premier Matteo Salvini ed Antonio Tajani fino all'aeroporto di Crotone ed il trasferimento a Cutro dove, per strada, prima incontra la contestazione di una trentina di manifestanti che lanciano sulla strada alcuni peluche e poi gli applausi di alcuni abitanti di Cutro che l'attendono nelle vicinanze del Comune e affacciati ai balconi: qui lei ricambia salutando e sciogliendosi in un sorriso. La stessa scena che si ripete all'uscita, dopo l'infuocata conferenza stampa. Saluta nuovamente chi l'ha attesa per oltre tre ore per applaudirla e saluta, stringendo la mano, uno per uno tutti gli esponenti delle forze dell'ordine che presidiano la piazza. Quindi la ripartenza alla volta di Roma. Ma che fatica dover gestire anche i giornalisti.

Nuovo decreto flussi. Le misure sul fronte immigrazione.

Ma, naturalmente, la riunione del Consiglio dei ministri convocata a Cutro per dare "un segnale simbolico e concreto" dopo la strage di migranti sulle coste calabresi si chiude anche con un dato di fatto concreto e importante, e cioè con un dl approvato all'unanimità in tema migranti. Insomma, non c’è solo la conferenza stampa e il fatto che, poco dopo, una nota della presidenza del Consiglio annuncia che Meloni inviterà "nelle prossime ore i familiari delle vittime della tragedia di Cutro a palazzo Chigi". Meloni, al termine della trasferta ci tiene a sottolineare che "è la prima volta che un Cdm si svolge sul luogo in cui si è consumata una tragedia legata al tema migratorio. Il nostro compito è cercare soluzioni ai problemi".

Ecco perché, spiega, "abbiamo licenziato un decreto che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani. La nostra risposta a ciò che è accaduto è una politica di maggiore fermezza sul tema". Insomma, se qualcuno pensa che per i fatti di Cutro "modifichiamo la nostra linea si sbaglia di grosso. Faremo tutto quello che va fatto per combattere e fermare questi criminali. Questa gente io la voglio sconfiggere". E a chi le chiede dei decreti sicurezza di Matteo Salvini ripresentati in Parlamento dalla Lega, replica netta: "Diverse norme della proposta sono comprese in questo provvedimento". La norma "principale" del dl approvato all'unanimità in Cdm prevede un aumento delle pene per il traffico di migranti e l'introduzione di una nuova fattispecie di reato relativa a morte o lesioni gravi in conseguenza del traffico di clandestini che prevede per gli scafisti una pena fino a 30 anni di reclusione nel caso muoiano delle persone.

"Il reato - annuncia Meloni - verrà perseguito dall'Italia anche se commesso al di fuori dei confini nazionali. Consideriamo questo un reato universale, quello che intende fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo". Non solo, "il tentativo di uniformare le altre nazioni" alla nuova fattispecie di reato contro i trafficanti, "e di collaborare ai fini di perseguire e condannare queste persone - aggiunge -, sarà oggetto di accordi bilaterali coi Paesi in cui la tratta viene organizzata". Nel decreto sono poi inserite norme sulla semplificazione delle procedure di espulsione, per il potenziamento dei centri di permanenza finalizzati al rimpatrio, per intervenire nei casi di gestione opaca dei centri per migranti.

"Nel decreto viene nuovamente ristretta la protezione speciale, una fattispecie - prosegue Meloni - allargata a dismisura: l'intento del governo è di abolirla e sostituirla con una norma di buonsenso che corrisponda alla normativa europea di riferimento". "Un altro modo per combattere i trafficanti - ricorda - è dare il messaggio che in Italia non conviene entrare illegalmente, non conviene pagare gli scafisti, non conviene pagare per rischiare di morire. È la ragione per la quale ripristiniamo i decreti flussi a livello triennale". Meloni, infine, difende l'operato del governo sui soccorsi legati al naufragio di Cutro, spiegando che "non poteva fare nulla di più o di diverso. Qualcuno pensa davvero che il governo italiano potesse fare qualcosa che non ha voluto fare? Noi abbiamo fatto sempre tutto quello che potevamo fare. Abbiamo verificato tutto il verificabile, per capire se qualcosa non dovesse essere andato nel giusto verso, non era questo il caso”. Appunto.