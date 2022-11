Meloni alla Cop 27: "L'Italia sul clima farà la sua parte". Bilaterale con Al Sisi su energia, immigrazione e caso Regeni

"L'Italia farà la sua parte" nella lotta ai cambiamenti climatici e il rispetto dell'ambiente. Ad assicurarlo è la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla Cop 27, il vertice sui cambiamenti climatici in corso in Egitto. "Non possiamo nascondere che le nazioni più impegnate su questi obiettivi - ha aggiunto - rischiano di pagare un prezzo a discapito di quelli responsabili della maggiore emissione di gas a effetto serra. Quindi servono ulteriori misure per rafforzare questo disequilibrio, altrimenti i nostri sforzi saranno vani e conferenze come queste rischiano di non produrre i risultati che la storia si aspetta da noi. Lo dobbiamo alle generazioni future".

"L'Italia sul clima farà la sua parte"

"Intendiamo perseguire una transizione giusta per sostenere le comunità colpite e non lasciare indietro nessuno", ha detto Meloni, durante il suo intervento, sottolineando che "è aumentato significativamente il contributo ai finanziamenti per il clima". Per i prossimi 5 anni "abbiamo quasi triplicato il nostro impegno finanziario a 1,4 miliardi di dollari, di cui 840 milioni di euro attraverso l'Italian Climate Fund, la prima piattaforma di investimento italiana specificamente dedicata allo sviluppo di tecnologie pulite e all'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo". "Lavoriamo per ridurre le emissioni di gas di almeno il 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050" ha aggiunto. "In questa prospettiva, l'Italia ha recentemente rafforzato la propria capacità di energie rinnovabili e accelererà questa tendenza, in linea con gli obiettivi", ha spiegato. "Vogliamo sviluppare la nostra strategia di diversificazione energetica, in stretta collaborazione con diversi Paesi africani".

Il bilaterale con l'egiziano Al Sisi

Il riassunto della giornata sta in una fotografia: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi seduti insieme per un bilaterale che potrebbe ufficializzare il 'disgelo' (nei fatti già in atto da tempo) tra Roma e Il Cairo. E' stato questo il più importante di una girandola di incontri per la presidente del Consiglio, che alla Cop27 di Sharm el-Sheik ha debuttato nel primo summit internazionale. Il più importante per la sua delicatezza: dalla morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel febbraio 2016, tra Italia ed Egitto c'è stato un lungo braccio di ferro per chiedere (senza successo) collaborazione per far luce sull'omicidio del giovane ricercatore italiano. Le relazioni, dopo l'iniziale rottura, sono gradualmente riprese, sia dal punto di vista economico che diplomatico, ma ormai da due anni non si teneva un faccia a faccia tra un premier italiano e il leader egiziano: l'ultimo era stato quello con Giuseppe Conte, nel gennaio 2020.

Il primo contatto tra Meloni e al-Sisi c'è stato questa mattina, con una stretta di mano all'arrivo della premier al summit. I due si sono poi visti nel primo pomeriggio, a margine dei lavori, per un colloquio la cui lunghezza (oltre un'ora) ne descrive già la rilevanza per entrambe le parti. Nel corso del confronto hanno parlato in primo luogo di approvvigionamento energetico. L'Egitto può avere un ruolo importante per l'Italia e per l'Europa, con la capacità di incrementare la quota venduta di gas naturale liquefatto (Gnl).Altri temi sono stati le fonti rinnovabili, la crisi climatica ma anche l'immigrazione. Meloni, ha fatto filtrare Palazzo Chigi, ha anche sollevato "il tema del rispetto dei diritti umani" e sottolineato "la forte attenzione dell'Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki". Ma a dispetto della volontà di "collaborazione" ribadita anche oggi, come in passato, dal Cairo, non sembra che ci siano stati passi avanti significativi.