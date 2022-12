Meloni, contrasto in ogni sede al cibo artificiale

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "L'italia sarà in prima linea nella difesa del cibo naturale, uno dei punti di forza del nostro made in italy e intende contrastare in ogni sede il cibo artificiale che rischia di spezzare il legame millenario che esiste tra la filiera agroalimentare e i prodotti destinati al consumo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato all'assemblea di Confagricoltura. "Il settore agroalimentare italiano è sinonimo di eccellenza e di sostenibilità, è nostro compito continuare a contrastare in ogni sede qualsiasi tentativo di omologazione alimentare l'odiosa imitazione dei nostri prodotti di eccellenza". (ANSA).