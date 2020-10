Meloni: Conte ha tradito M5s, crisi può essere inevitabile

Roma, 2 ott. (askanews) - "Io rimango convinta che si dovrebbe andare al voto il prima possibile, perché l'alternativa è condannare l'Italia al pantano. E rivendico il diritto di poterlo dire, anche se a qualcuno la cosa non piace". Lo ha affermato la leader Fdi Giorgia Meloni, sottolineando come a a suo giudizio "evidente che nella maggioranza si scannano ogni giorno""I Cinque stelle - dice intervistata da Huffington Post- sono in subbuglio. Conte li ha traditi. Il Pd pretende di dettare la linea del governo pur avendo meno della metà dei parlamentari dei pentastellati"."Non sottovaluto l'attaccamento alla poltrona degli esponenti della maggioranza - conclude Meloni- ma le crisi di governo non sempre sono indotte. A volte sono semplicemente inevitabili".