Meloni a Consiglio d'Europa: importante unità a difesa valori colpiti

Reykjavik, 16 mag. (askanews) - "E' questo il tema che qui vale la pena ribadire, l'unità dell'Europa nel suo complesso nel difendere valori che in Ucraina sono stati colpiti: democrazia, libertà, indipendenza. E ovviamente un'istituzione come questa, che nasce per difendere i diritti fondamentali dell'uomo, non può non essere presente in un momento come questo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio d'Europa a Reykjavik.

"Qui c'è l'immagine di una Europa unita e di una Europa che agisce concretamente. Questa è una istituzione che nasce per difendere i diritti fondamentali dell'uomo, il diritto internazionale. Ora, quei valori che abbiamo dato a lungo per scontati e che questa istituzione difende - sottolinea la premier- in Europa sono sotto attacco con la guerra di aggressione russa all'Ucraina. Quindi questa istituzione deve essere presente"."Voglio ricordare che l'idea di un vertice che non si celebra dal 2005, è nata proprio a Torino, nella riunione conclusiva della nostra presidenza del Consiglio d'Europa e quindi sono contenta se abbiamo avuto un ruolo in questo momento che diventa plasticamente importante per dire che noi non accetteremo che la fora del diritto venga soppiantata dal diritto del più forte e se saltano le regole del diritto internazionale è questo che accade, ed è un mondo che non conviene a nessuno", ha concluso.