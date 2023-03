Meloni al Colle, lungo e cordiale colloquio con Mattarella

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - La premier Giorgia Meloni si è recata stamane al Quirinale dove ha avuto un lungo e cordiale colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella sui principali temi di attualità politica. Lo si apprende da fonti di governo. Le difficoltà nel rispettare i tempi del Pnrr, i rapporti con l'Ue e la questione dei migranti sono stati i temi portanti, riferiscono fonti qualificate, del colloquio tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni al Quirinale. Affrontate anche le questioni relative all'economia e all'energia. Non sarebbero invece stati toccati i temi più squisitamente parlamentari come, per esempio, la questione dei figli delle coppie gay. Proprio per il protrarsi del colloquio, la presidente del Consiglio non ha avuto più i tempi tecnici per recarsi ad Udine per il comizio di chiusura della campagna elettore del centrodestra. Parteciperà all'avvenimento in videoconferenza. (ANSA).