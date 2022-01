Meloni: centrodestra polverizzato, lavoro per rifondarlo

Roma, 30 gen. (askanews) - "Da oggi lavoro per riformare il centrodestra, un centrodestra che possa regalare delle soddisfazioni a chi crede nelle nostre idee, nei nostri principi, nei nostri valori e non vuol essere trattato come un impresentabile, trattato come un cittadino di serie b, trattato dall'alto in basso da una sinistra presuntuosa". Lo dice Giorgia Meloni, presidente FdI, intervenendo su Facebook all'indomani della rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Una rielezione che ha visto fortemente contraria Fratelli d'Italia."Per questo lavoriamo per ricostruire - ha spiegato Meloni - perchè il centrodestra a livello parlamentare sicuramente è oggi polverizzato, però è ancora maggioranza tra gli italiani. E quegli italiani meritano una proposta politica che sia adeguata, che sia alla loro altezza"."Nulla è perduto - conclude - tutto si può fare, tutto si può ricostruire. Bisogna crederci, non bisogna abbassare la testa. Si deve dire di no quando va detto di no, che è quello che fa Fratelli d'Italia".