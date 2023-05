Meloni, celebrare il Senato per ricordare le nostre radici

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "75 anni fa la prima seduta del Senato della Repubblica. Celebrare oggi questa giornata vuol dire ricordare le nostre radici, la nostra Costituzione e il ruolo fondamentale che svolge il Senato repubblicano a presidio della democrazia e in rappresentanza del popolo sovrano". Lo scrive su twitter la premier Giorgia Meloni che in mattinata ha preso parte alla cerimonia in Senato per il settantacinquesimo anniversario della prima seduta di palazzo Madama. (ANSA).