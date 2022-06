(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Basta litigi, a partire della Sicilia, non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle politiche. Chiederò a Salvini e Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia meloni in un video su Facebook. (ANSA).