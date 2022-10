Meloni: affrontare sfide con senso di comunità che unisce Nazione

Roma, 4 ott. (askanews) - "Oggi l'Italia festeggia e si affida al suo patrono San Francesco. La cerimonia di accensione della lampada votiva dei Comuni italiani che arde sulla tomba del santo d'Assisi, che tradizionalmente rinnova il legame che unisce il nostro popolo e le sue Istituzioni ad uno dei padri della nostra civiltà, assume quest'anno una valenza simbolica straordinaria. La presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e l'offerta dell'olio da parte della Conferenza episcopale italiana per omaggiare gli italiani che durante la pandemia hanno messo la loro vita al servizio degli altri ci ricordano l'importanza di quel forte senso di comunità che unisce la Nazione. Da qui e dalla necessità di concorrere tutti, pur nelle differenze, all'interesse nazionale è necessario ripartire per affrontare le difficili sfide che l'Italia ha davanti". È quanto afferma in una nota la presidente di FdI, Giorgia Meloni.