Meloni: “Due miliardi per l’emergenza”. Il rischio della campagna elettorale sulla ricostruzione

Mentre ancora piove sulla Romagna che resta in allarme rosso, prende corpo il rischio che la ricostruzione possa diventare occasione per una doppia campagna elettorale: per l’elezione del nuovo presidente della Regione Emilia Romagna (febbraio 2024); per le Europee (giugno 2024). Per carità: ora siamo ancora nella fase della piena emergenza, il presidente dell’Emilia Romagna è già stato nominato commissario il 3 maggio - quando questo inferno è iniziato - e andrà avanti così per almeno un paio di mesi. “Ma poi - si spiega da palazzo Chigi - è chiaro che servirà una figura diversa e terza per gestire i miliardi della ricostruzione per cui serviranno un anno ma anche due”. E in questa frase, declinata con massima naturalezza, c’è tutta la posta in gioco di questo dossier. Che per Bonaccini, giunto alla conclusione del secondo mandato e quindi non più candidabile (al netto di proroghe sempre possibili purchè motivate, e la gestione dell’emergenza sarebbe una di queste) significa mettere in sicurezza la propria terra e farla ripartire come e meglio di prima. Cosa già successa per il terremoto in Emilia del 2012.

Alla conquista delle regione rossa

Per la maggioranza, e Fratelli d’Italia nello specifico, il dossier ricostruzione Emilia Romagna significa anche e soprattutto aver l’occasione di conquistare la regione rossa per eccellenza e farlo sulla scorta di una buona gestione di queste emergenza. Circolano un paio di nomi candidati al ruolo di commissario straordinario per la ricostruzione: il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami (immortalato qualche anno fa ad una festa di Carnevale con tanto di divisa da gerarca); il senatore bolognese Marco Lisei, avvocato, molto attivo specie nella settimana in cui la premier era al G7 in Giappone e seguiva l’evoluzione dei fatti da lontano.

Non era il Consiglio dei ministri di ieri il luogo dove Meloni avrebbe indicato lo strumento e il metodo della gestione di queste ennesima emergenza idrogeologica. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin non ha escluso nei giorni scorsi il ripristino dell’Unità di missione Italia sicura (premier Renzi, cancellata da Conte) per la gestione di questi eventi e la messa in sicurezza del territorio nazionale definito “molto fragile” da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Il governatore Bonaccini è arrivato a palazzo Chigi con i rappresentanti di dodici categorie produttive, bancarie, sindacali, Cia (conferenza italiani agricoltori) in testa, e un documento in cui si mettono in fila le cosa da fare subito e “dopo”, quando la conta dei danni sarà conclusa e saranno state ripristinate le condizioni di sicurezza.

Il “trucco" Marche

Ieri è stato fatto circolare, a margine del Cdm e dell’incontro tecnico con la Regione, quello che potrebbe essere il trucco per togliere al presidente della Regione la gestione della ricostruzione: allargare il perimetro delle zone colpite e metterci dentro anche le Marche a guida destra-centro. In questo modo, essendo due le regioni colpite, occorrerebbe per forza una figura terza. Un nuovo commissario. Lega e una larga fetta di Fratelli d’Italia spingono in queste direzione. Giorgia Meloni no perchè sa che la ricostruzione è spesso un’arma a doppio taglio, qualcosa che dà molto onore (raramente) oppure un boomerang che torna indietro e decapita quello che trova. In questa situazioni sempre meglio condividere le responsabilità. L’unità nazionale dove onori e oneri sono condivisi. Vedremo. Intanto ieri, in allegato al testo del decreto Emilia Romagna è uscita la lista dei comuni alluvionati e compresi nel cratere dell’emergenza: è un elenco di tre pagine, con circa 80 comuni tra Bologna, Cesena, Forli, Rimini, Ferrara e Ravenna). Questo è ad oggi, ormai a 23 giorni dall’inizio di questa emergenza, il cratere, il perimetro delle zone colpite. Non ci sono le Marche che oggettivamente, almeno questa volta, non risultano essere coinvolte con danni particolari al netto di piogge abbondanti e fortissimi disagi.

Lo schema del 2012

Così come è chiaro, almeno sentendo le varie categorie presenti ieri a palazzo Chigi per il primo incontro tecnico, che a livello Emilia Romagna si preferirebbe procedere con un metodo già rodato e vincente: quello del terremoto del 2012, 12 miliardi di danni, Emilia rimessa in piedi più forte di prima nel giro di un paio d’anni. “Oggi era importante - ha spiegato Bonaccini a conclusione del tavolo - avere le prime risposte alla fase dell’emergenza, non esaustive di questa prima fase, ma molto importanti. Dopodiché tutti noi abbiamo spiegato che riteniamo necessario ripercorrere la strada fatta durante la ricostruzione post terremoto: servirà un commissario straordinario alla ricostruzione, così come una struttura commissariale, e serviranno norme semplificate (nel pieno rispetto della legalità) per rialzarci bene e in fretta. L’Emilia-Romagna può portare in dote una esperienza che ha davvero funzionato come ci riconoscono tutti”.

Nessuna conferenza stampa

Intanto ieri è stato approvato il decreto, un’operazione corale di tutti i ministri. Un provvedimento, come ha detto la premier Meloni in diretta streaming dalla sala Verde di palazzo Chigi (poi dopo diremo due righe sulla mancata conferenza stampa) che offre “le prime importanti risposte ai territori colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna” e che “prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro”. Segue una lista abbastanza confusa di prelievi, stanziamenti, tasse di scopo (ad esempio un euro in più per ogni museo, da ora a fine anno), 10 milioni dal ministero del Turismo, altri milioni da altri ministeri, Sport, Cultura, Infrastrutture. Non è ben chiaro di questi due miliardi quanti siano già in cassa e quanti invece ci debbano arrivare. E’ una delle domande che i giornalisti avrebbero voluto fare se la premier avesse concesso di fare una conferenza stampa. Così come tante domande sarebbero arrivate sul modello e il metodo per gestire la ricostruzione. E per mettere in sicurezza il paese. Per spendere soldi che già ci sono e non riusciamo ad utilizzare. Il ministro Salvini continua a promettere semplificazioni (è subito operativo l’innalzamento degli appalti a 500 mila euro senza gara previsto dal codice del appalti) tanto che non si capisce più bene quanti siano in realtà i provvedimenti di semplificazione abbia fatto il governo.

Meloni soddisfatta: “Due miliardi in pochi giorni”

Trovare tante risorse “in qualche giorno non è una cosa facile” ha rivendicato la presidente del Consiglio, “chiaramente, sappiamo che stiamo parlando dell'emergenza, che ci sarà una fase di ricostruzione sulla quale non siamo ancora in grado di quantificare complessivamente le necessità e i danni, ma in passato interventi di emergenza da 2 miliardi di euro non so se si erano visti”. Nei 19 articoli del decreto c’è la “sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari e contributivi fino al 31 agosto” e dei mutui, “la sospensione del pagamento delle utenze da parte di Arera”, un “fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica”, flessibilità per gli esami di maturità e didattica ed esami a distanza nelle università, "con uno stanziamento di 3,5 milioni per il ripristino" delle strutture degli atenei. Viene poi rifinanziato il fondo emergenze nazionali “con 200 milioni di euro che vengono interamente destinati a questa emergenza” e la possibilità di ulteriori futuri stanziamenti anche con “estrazioni straordinarie di Lotto e SuperEnalotto”. Si è data molto da fare anche la ministra del Lavoro Calderone con “la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori dipendenti” e un contributo “una tantum fino a 3 mila euro per gli autonomi”. Nasce uno strumento “completamente nuovo”, la “cassa integrazione emergenziale”, inventato in poche ore “per dare risposte immediate”. E poi ci sono l'aumento temporaneo di 1 euro per i biglietti dei musei da destinare ai beni culturali, il rinvio dei processi nelle zone colpite, la retribuzione garantita ai dipendenti pubblici che non possono recarsi al lavoro, 100 milioni di euro per l'indennizzo delle aziende agricole stanziati dal Masaf, fondi per 700 milioni dalla Farnesina per le imprese esportatrici danneggiate, 10 milioni per il turismo e 5 milioni per lo sport. Si è parlato già di “estensione dello stato d'emergenza a tutti i comuni colpiti dalla seconda ondata dell’alluvione”. Si mette le mani avanti per la ricostruzione, per la fase 2, per cui Meloni auspica e confida “nello stesso spirito di collaborazione che stiamo riscontrando adesso”.

La presidente von der Leyen in missione

Le facce al tavolo sono tutte stanche. Tutti sono consapevoli che è nella fase della ricostruzione che si giocherà la partita più importante. “Ci fidiamo del governo, vogliamo fidarci - ha detto Bonaccini - le richieste della mia regione e dei territori colpiti le abbiamo scritte assieme alle rappresentanze sociali, in particolare il mondo del lavoro e quello delle imprese, così come l’altro giorno a Ravenna alla presidente Meloni i sindaci hanno posto le rispettive necessità”. Bonaccini è soddisfatto di questa prima parte: “Abbiamo ottenuto parecchio di quello che abbiamo chiesto, è un primo passo molto importante”. Sulla nomina del commissario per la ricostruzione “mi aspetto che sia tutto più chiaro in poche settimane: serve una struttura commissariale, un decreto ad hoc e misure semplificate” sul modello del terremoto di 11 anni fa. Intanto domani è attesa sui luoghi dell'alluvione la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Bonaccini chiederà l'attivazione del Fondo di solidarietà europea da cui “potrebbero arrivare centinaia di milioni”. Ci sono ettari e ettari di coltivazioni andate perdute, dai kiwi alle pesche. Adesso c’è il rischio “crosta di fango” che potrebbe uccidere anche le ultime speranze di salvare qualche pianta. E servono 4-5 anni per riavere gli alberi pronti per fare frutti.