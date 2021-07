Mediatori del M5S in campo, Conte gioca d'attesa: "Ma i miei restano punti fermi"

In campo i mediatori nell'estremo tentativo di evitare la scissione all'interno dle M5Stelle. L'apertura di Giuseppe Conte al lavoro in extremis per torvare pun ti comuni che portino a un accordo per un Movimento 2.0 fa ben sperare. Ma del resto, fanno notare fonti vicine all'ex premier - nonostante la dura presa di posizione di Grillo e gli attacchi senza quartiere all'uomo al quale lui stesso aveva dato incarico di traghettare il movimento verso il futuro - Conte è uomo di mediazione che non poteva che accogliere positivamente la proposta.

Sette esponenti del Movimento, nominati da Grillo - cedendo alle pressioni di alti esponenti del Movimento -, che da qui a lunedì o martedì hanno tempo per trovare la sintesi, la quadra sulle esigenze dell'uno e dell'altro. Ben venga dunque questo tentativo, di cui Conte era stato preventivamente informato, se utile a rilanciare il M5s e a dar vita a un nuovo corso, tenendo fermi però quei principi fondamentali su cui si è già espresso con chiarezza. Ieri intanto a Marina di Bibbona, riferisce Repubblica, si è tenuta una cena tra il fondatore Grillo, il presidente della Camera, Fico e il ministro degli Esteri Di Maio. A favore della soluzione mediatoria arriva anche un sondaggio interno secondo cui la maggioranza degli eletti sarebbe a favore.

In campo i mediatori. Di Maio blinda la legislatura

"Mi auguro che si possa completare la legislatura perché altrimenti l'Italia apparirà agli altri Paesi non credibile e non affidabile", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rispondendo a Nunzia De Girolamo che a Sorrento gli ha chiesto se si arriverà al 2023. "Dobbiamo essere credibili per ottenere i fondi, se l'Italia prende impegni e si dimostra instabile - ha aggiunto - a pagare saranno i cittadini, non i politici".

Per Di Maio questo è un "momento molto delicato, proprio per questo credo che si debba parlare pochissimo e lavorare per una soluzione comune. Io ci credo, non è semplice ma troveremo una soluzione comune per far ripartire questo progetto il prima possibile".