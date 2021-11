Mattarella: virus non è esaurito, responsabilità verso più fragili

Roma, 19 nov. (askanews) - "I vaccini sono la nostra maggiore difesa, hanno salvato migliaia e migliaia di vite, ridotto le sofferenze e consentito le riaperture". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale di celebrazione de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro."Viviamo ancora in tempi di pandemia - ha ammonito il capo dello Stato -, le sofferenze dei mesi trascorsi hanno lasciato segni profondi, il virus continua ad allarmare, non si è esaurito, la nostra responsabilità ora è verso i più fragili. Abbiamo eretto degli argini e imboccato la strada della ripartenza grazie alla scienza che ha fornito gli strumenti per permetterci di riconquistare spazi di libertà. Si è registrata una ripresa economica incoraggiante".