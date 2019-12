Mattarella: vi è una diffusa domanda di Italia

Roma, 31 dic. (askanews) - "Incontro sovente Capi di Stato, qui in Italia o all'estero. Registro ovunque una grande apertura verso di noi, un forte desiderio di collaborazione. Simpatia nei confronti del nostro popolo. Non soltanto per il richiamo della sua arte e dei paesaggi, per la sua creatività e per il suo stile di vita; ma anche per la sua politica di pace, per la ricerca e la capacità italiana di dialogo nel rispetto reciproco, per le missioni delle sue Forze Armate in favore della stabilità internazionale e contro il terrorismo, per l'alto valore delle nostre imprese e per il lavoro dei nostri concittadini. Vi è una diffusa domanda di Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica Segio Mattarella nel suo messaggio di fine anno".