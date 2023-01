Mattarella, unire e non dividere, unità rafforza l'Italia

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Nell'anno appena concluso un forte segnale di unità e innovazione è stato lanciato da una piccola isola, incantevole, Procida. La cultura non isola, hanno proclamato. La cultura, infatti, unisce e moltiplica. È una forza dei campanili quella di saper unire e non dividere le energie. Voi raccogliete, nel nord del nostro Paese, lo stesso testimone di Procida; a conferma dell'unità che rafforza l'Italia". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Brescia in occasione della cerimonia ufficiale di inaugurazione di Capitale italiana della Cultura 2023, insieme alla città di Bergamo. (ANSA).