Mattarella si congeda ma avverte: “No salti nel buio” e “governabilità” prima di tutto

I discorsi del Presidente, specie quelli di fine anno, sono sempre state pagine da leggere più volte. Mettendo ogni volta distanza tra una lettura e l’altra. Perché ogni lettura fa scoprire, o meglio mette in evidenza cose nuove. Abituati, verrebbe da dire, drogati come siamo da slogan e frasi corte che devono andare a segno come proiettili, rischiamo di perdere l’abitudine alla complessità delle parole. E di certe frasi strutturate. Più semplicemente alla lettura completa di certi scritti che vanno analizzati fino in fondo. E anche allora, probabilmente, resterà sempre qualche dubbio.

Alla quinta riga

Quindi, è vero: il Capo dello Stato risolve alla quarta e quinta riga del suo intervento il tema per cui quello di ieri sera è stato il discorso più atteso e ascoltato: “Ho sempre vissuto questo appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche un po’ di emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente”. E’ l’ennesima conferma della fine del suo mandato, ripetuta e ribadita in ogni circostanza oramai da mesi. Ma poiché nei discorsi di Mattarella non esiste una gerarchia del posizionamento di un concetto, per cui se è all’inizio vale più di un altro che è qualche riga più in giù, non possiamo non leggere con altrettanta attenzione una frase che arriva nella parte finale del discorso.

Quando ringrazia “per la leale collaborazione le altre istituzioni della Repubblica”, Mattarella sottolinea che la governabilità che le istituzioni hanno contribuito a realizzare ha permesso al paese, soprattutto in alcuni passaggi particolarmente difficili e impegnativi, di evitare pericolosi salti nel buio”. Ecco qualcosa che forse è sfuggita alla prima lettura e al primo ascolto del discorso: le regole della Costituzione impongono che il mandato presidenziale duri sette anni; ma la stessa Costituzione impone anche di cercare sempre la governabilità e di evitare salti nel buio. Ecco che se nei prossimi venti giorni la politica non trova l’accordo su questo triplo complesso passaggio istituzionale - chi fa il Capo dello stato; chi fa il premier; garantire la legislatura fino al 2023 - non sarà certo il garante e l’arbitro Mattarella a far precipitare il paese nell’ingovernabilità. Peggio ancora, a farle fare un salto nel buio. Insomma, l’ultimo discorso del Presidente non è stata una porta chiusa in faccia al bis. Che però presuppone il collasso del sistema democratico e della politica. Anche i più favorevoli al nuovo mandato per Mattarella, non vorrebbero arrivare a tanto.

Il discorso più breve

E’ stato il discorso più breve - appena quindici minuti - con alcune parole chiave - “fiducia”, “speranza”, “solidarietà” - e due protagonisti assoluti. IL primo sono gli italiani tutti che specie negli ultimi due anni hanno mostrato “il volto autentico dell’Italia, quello laborioso, creativo e solidale” e soprattutto i giovani. In loro favore l’unica citazione del discorso: la lettera del professor Pietro Carmina ai suoi allievi trovata tra le macerie del “drammatico” crollo di Ravanusa. “Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sportactefvi le mani, mordetela la vita…”. L’altro protagonista assoluto è la pandemia. Dei sette anni complessi e sicuramente eccezionali vissuti al Quirinale e nel difficile ruolo di Capo dello Stato, Mattarella si concentra sugli ultimi due. Ringrazia i sanitari e tutto il personale medico e, più di tutti, gli italiani che, “responsabili”, sono corsi a vaccinarsi, che hanno sopportato cose impensabili fino a qualche anno fa come i lock down, che si sono fidati delle istituzioni e della scienza e che in tutto questo “hanno trovato le risorse per reagire e ricostruire”. Ci siamo “rialzati” e “avviati sulla strada della ripartenza”. Anzi: “L’Italia crescerà . E lo farà quanto più avrà coscienza del comune destino del nostro popolo e dei popoli europei”

Sui vaccini e sul senso di “frustrazione” che può prendere di fronte alla ripresa vorticosa del numero di contagi, Mattarella usa parole definitive e assolute: “I vaccini sono stati e sono uno strumento prezioso non perché garantiscano l’invulnerabilità ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in maniera decisiva danni e rischi, per sè e per gli altri”.

Il patriottismo secondo Sergio

E’ stata Giorgia Meloni a provocare, all’inizio di dicembre, sull’identikit del nuovo Presidente della Repubblica: “Deve essere un patriota”. Parola che ai tempi di populisti e sovranisti ha avuto una seconda e intensa vita. Più della metà del discorso del Presidente è dedicata alla pandemia, alla fiducia, alla ripartenza (“un cammino iniziato che sarà lungo e non privo di difficoltà”). Poi ci sono i ringraziamenti non scontati e non previsti alle istituzioni. “Anche nei momenti più bui non mi sono mai sentito solo e ho cerca di trasmettere un sentimento di fiducia e di gratitudine a chi era in prima linea. Ai sindaci e alle loro comunità. Ai Presidenti di Regione, a quanti hanno incessantemente lavorato nei territori accento alle persone”. E qui arriva il patriottismo secondo Mattarella, quello vero: sindaci, governatori, le rispettive comunità sono “il volto reale di una Repubblica unita e solidale. E’ il patriottismo concretamente espresso nella vita della repubblica”.

Le assenze

Si diceva che nel discorso sembrano pesare più certe assenze che le cose dette. Manca del tutto nell’intervento le complessità che dovrà affrontare il paese nei prossimi sei mesi ( e non anni): i contagi per cui si rischia un Italia chiusa per quarantene; l’obbligo del vaccino; l’inflazione; il caro energia che potrebbe costringere alcune imprese perchè la produzione ha costi superiori ai ricavi; la messa a terra del Pnrr, dei 51 target già raggiunti e del 47 da raggiungere entro giugno 2022. Negli anni passati Mattarella ha sempre fatto il miracolo di sintesi in cui toccava tutte le questioni aperte senza dimenticarne qualcuna. Neppure quest’anno si è dimenticato. E dunque è stata una scelta precisa: si tratta di temi in agenda del governo e anche del Quirinale. Si chiama “neutralità totale” per cui ogni riferimento all’agenda è stato volontariamente escluso per evitare messaggi, letture, indicazioni varie. Chi fa il paragone con la conferenza stampa di Draghi, dimentica che il premier è stato sottoposto ad una raffica di 44 domande spalmate in due ore e mezzo di conferenza stampa. Mattarella ha potuto parlare alle telecamere, dallo Studio della palazzina (un inedito ed il luogo forse più informale del palazzo), stando in piedi, senza leggio, le palme dei Giardini del Quirinale illuminate alle spalle. Un signore molto elegante e senza formalismi. Ancora una volta: una scenografia che non ha offerto appigli ad alcune lettura.

L’identikit

Una cosa Mattarella fa con certezza: tratteggia l’identikit del Capo dello Stato in base al dettato costituzionale. Deve “rappresentare l’unità nazionale”come dice la Costituzione. “Credo - ha detto - che ciascun Presidente della Repubblica avverta due esigenze di fondo: spogliarsi di ogni precedente appartenenza, farsi carico esclusivamente dell’interesse generale, del bene comune come del bene di tutti e di ciascuno. E poi salvaguardare ruolo, poteri, prerogative dell’istituzione che riceve dal suo predecessore e che deve trasmettere al suo successore”. E’ anche più di un identikit del successore: è il monito a tutti i Grandi elettori ad avere idee molte chiare sul nome che scriveranno nelle schede presidenziali. Ed è un monito ai nomi in pole per la successione: da Berlusconi a Draghi, da Amato a Casini. Per essere ancora più chiari: che a nessuno venga in mente di introdurre in modo più o meno esplicito il Presidenzialismo, neppure “semi” o “di fatto”.

Comunque, se per i partiti di centrodestra quello di ieri sera è stato “senza dubbio” un addio a cui sono seguiti in serata fiumi di ringraziamenti, stima, affetto e gratitudine per aver gestito i sette anni, nel centrosinistra tengono aperta la strada del bis. Stefano Ceccanti (Pd) ha sottolineato i concetti di governabilità e il rischio del salto nel buio. Federico Fornaro (Leu) ha insistito sulle difficoltà che il Paese dovrà affrontare adesso e subito, dalla pandemia alle difficoltà economiche. Letta, si sa, non ha mai smesso di crederci. Matteo Renzi parla di “sette anni pieni di coraggio e bellezza” ringraziandolo per “aver scelto il futuro cambiando il governo” dieci mesi fa.

Adesso tutti hanno parlato. Le carte sono in tavola anche una seppur assai remota oltre che drammatica disponibilità del Capo dello Stato in carica. Adesso la parola è al Parlamento e ai suoi Grandi Elettori.