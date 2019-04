Mattarella: Trattati internazionali evitano legge del più forte

Roma, 4 apr. (askanews) - "I Trattati internazionali sono uno strumento prezioso, lo sono sempre stati, e lo sono particolarmente adesso, anche quelli bilaterali, perchè rappresentano e realizzano un tessuto di regole comuni, di impegni vicendevoli e evitano dei rapporti internazionali scomposti in cui prevale la legge del più forte, perciò è fondamentale avere regole". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale alcune scolaresche delle Scuole secondarie di secondo grado.A una studentessa che gli ha domandato se "ritenga che i Trattati internazionali siano lo sturmento giusto per garantire la pace e stabilire un equilibrio tra gli Stati", il Capo dello Stato ha risposto: "A mio avviso certamente sì", ricordando poi che al Presidente della Repubblica spetta il compito di ratificarli "ma una volta che il Parlamento ha deciso che vengano ratificati".Quindi Mattarella ha citato alcuni tipi di trattati: "ci sono quelli multilaterali, uno di questi per esempio è l'Alleanza Atlantica che oggi compie 70 anni, i suoi obiettivi sono: pace, libertà democrazia, la prevalenza del diritto sulla forza e ha contribuito fortemente a mantenere la pace nel mondo in questi decenni".Poi c'è "l'Organizzazione mondiale del commercio che regola il modo in cui si commercia tra stati in maniera leale e corretta, rispettando vicendevolmente impegni e esigenze", ha concluso.