[il caso] L’altolà del Capo dello Stato a iperbole di Davigo e strumentalizzazioni politiche della giustizia

La giustizia ha fatto cortocircuito. Un impazzimento istituzionale a cui ieri sera il Presidente della Repubblica ha dato uno stop necessario e doveroso per rimettere a posto ruoli e funzioni. Per quanto il Quirinale abbia poi in serata precisato di “rimanere estraneo a dibattiti tra le forze politiche senza essere coinvolto in interpretazioni di singoli fatti oggetto del libero confronto politico e giornalistico”, le parole di Mattarella non possono non essere intese come un severo altolà a chi come Piercamillo Davigo, membro laico del Csm, giovedì sera si è lanciato in una delle sue iperboli in odore di incostituzionalità (“il male dell’Italia è aspettare le sentenze definitive”) e a chi, come Salvini, la Lega e molti altri rappresenti delle destre stanno usando atti giudiziari senza rilevanza penale per costringere alle dimissioni il Csm e mettere le mani sulla magistratura. Un attico senza pari ad uno dei poteri dello stato.

Le chat e il trojan

Da una settimana stanno girando a puntate sui giornali pezzi di trascrizioni di chat tratte dal fascicolo dell’inchiesta di Perugia dove l’ex membro del Csm ed ex presidente dell’Anm Luca Palamara è indagato per corruzione (viaggi, hotel, biglietti allo stadio). E’ l’inchiesta, soprattutto, che un anno fa ha decapitato il neo eletto Consiglio superiore della magistratura (sei membri togati sono stati costretti alle dimissioni) per comportamenti eticamente borderline e, in un paio di casi, per rivelazioni di segreto d’ufficio. Palamara è indagato a Perugia dall’inizio del 2019 e tramite colleghi cercava informazioni sull’indagine che lo vedeva coinvolto e di avvelenare la carriera di chi lo stava inguaiando. Questo è l’oggetto dell’inchiesta. A margine, l’inchiesta - che deve tutto il materiale probatorio e indiziario al trojan-spia - ha rivelato anche tutte le degenerazioni del correntismo: incarichi presso procure e tribunali e anche nei vari ministeri distribuiti con il Cencelli delle correnti. A dare le carte Luca Palamara, magistrato ma anche puto di snodo delle richieste e delle ambizioni di vari colleghi. Tra i messaggi whatsapp trascritti dalla Guardia di Finanza, senza rilevanza penale, ci sono anche quelli in cui Palamara, parlando in via confidenziale con un collega procuratore, discutevano sui decreti Salvini da punti di vista diversi: per Palamara Salvini “andava fermato”; per il collega l’allora ministro dell’Interno “aveva ragione perchè fermava sbarchi illegali”.

La posta in gioco

Tutto questo agita da una settimana dibattiti sui giornali e in tv, prese di posizione, aut aut alla magistratura, richieste di dimissioni in blocco del Csm, l’intervento del Capo dello Stato tirato per la giacca giorno e notte, vertici di maggioranza per fare qualcosa necessario da anni: la riforma elettorale del Consiglio superiore per evitare che il correntismo (le correnti sono sacrosante e legittime) sottragga nomine e incarichi al merito e al valore professionale. La posta in gioco, come sempre da trent’anni e al di là delle degenerazioni che ci sono state, è l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

Il Davigo-pensiero

In questo contesto uno degli ospiti più gettonati è l’ex gip del pool Mani Puliti Pier Camillo Davigo, membro togato del Csm e leader della corrente Autonomia e Indipendenza, nata da una costola di Mi e da un paio d’anni asso mangiatutto nel Csm (dove, dopo lo scandalo, ha ottenuto la maggioranza relativa) e all’Anm. Ospite di Corrado Formigli a “Piazza Pulita”, giovedì sera Davigo in un assolo giustizialista ha dichiarato quanto segue: “L'errore italiano è quello di aspettare le sentenze definitive e di non basarsi sugli indizi che non sono sospetti ma fatti e prove”. Un ribaltamento dell’assunto costituzionale - nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva della Cassazione - pronunciato davanti al presidente delle Camere penali Giandomenico Caiazza, ospite nella stessa trasmissione. Davigo ha parlato molto l’altra sera e si vede che sul momento non è scattato nei presenti lo stupore per l’affermazione del magistrato. Fino a ieri mattina quando, rimbalzando sui social, è diventata uno dei temi di giornata.

Le reazioni della politica

Pd, Italia Viva, +Europa, Forza Italia, Fratelli d’Italia hanno dettato dichiarazioni allarmate. Da Matteo Renzi (“aspettare le sentenze è civiltà, Davigo fa paura) ad Andrea Marcucci (“fa carta straccia della Costituzione”) passando per Guido Crosetto (“e questo signore continua a sedere nel Csm”) e Stefano Ceccanti, il professore costituzionalista del Pd che ha ricordato Aldo Moro e Giovanni Leone e coloro che hanno lavorato “sull’articolo 27 della Costituzione che sancisce il principio opposto”, la presunzione d’innocenza. “Avevano gia detto tutto allora. Io sto con loro e con l'articolo 27”, ha aggiunto, non certo con Davigo. Un crescendo di dichiarazioni, Miceli del Pd, Noja e Migliore di Iv, Costa e Savino di Forza Italia. Fino ai toni perentori di Caiazza: “Davigo conferma l’impazzimento giustizialista di casa da tempo in questo paese”. Subito la separazione delle carriere, è il ritornello di molti. Il tutto nel silenzio più totale di via Arenula. Tanto che il capogruppo di Forza in Commissione Giustizia Enrico Costa si è chiesto se fosse un caso di “silenzio-assenso da parte del ministro Bonafede”. Il tutto mentre proprio Bonafede con un tavolo allargato a tutte le forze di maggioranza potrebbe presentare a giorni la tanto attesa riforma del Csm, una sorte di sorteggio tra liste predefinite e incarichi decisi via via che si liberano i posti per evitare l’accumulo e quindi il trucchetto della spartizione.

Le parole del Capo dello Stato

In una giornata così, dopo essere stato strattonato da giorni e un po’ da tutti con la pretesa dello scioglimento del Csm e, addirittura, di schierarsi pubblicamente su un’inchiesta in corso e sui suoi “a margine” deplorevoli ma senza rilevanza penale, il Presidente Mattarella ha preso carta e penna e ha fatto una lezione di diritto. Costituzionale e parlamentare. Ha parlato di “grave sconcerto e riprovazione”per “la degenerazione del sistema correntizio e l'inammissibile commistione fra politici e magistrati”. Ha detto chiaramente che “non può sciogliere l'organo di autogoverno dei giudici a sua discrezione” e che uno scioglimento, in questa fase, sarebbe più dannoso che utile perchè rischierebbe di far saltare i diversi procedimenti disciplinari aperti. La preoccupazione del Capo dello Stato è l’urgenza di “una riforma che contribuisca a restituire appieno all'Ordine Giudiziario il prestigio e la credibilità incrinati da quanto appare, salvaguardando l'indispensabile valore dell'indipendenza della Magistratura, principio base della nostra Carta”.

Ora, va sottolineato che il Presidente Mattarella ha espresso gli stessi argomenti un anno fa quando l’inchiesta mosse i sui primi devastanti passi. In un plenum straordinario nell’aula Bachelet a palazzo dei Marescialli, usò parole durissime e gli stessi concetti ripetuti ieri. Accusata la botta iniziale, la magistratura e il Csm hanno ripreso il loro tran tran fino ad una settimana fa, l’avviso di chiusura indagini e il deposito degli anni. Della riforma del Csm, come sempre, non è più parlato. Il ministro ha preferito occuparsi di prescrizione e di non far entrare in vigore la riforma delle intercettazioni (quella firmata da Orlando) che, ad esempio, avrebbe impedito la trascrizione di chat e intercettazioni non rilevanti dal punto di vista penale.

Salvini e l’uso politico delle parole del Presidente

Ma la politica mette testa e orecchie solo quando è utile a qualche battaglia. Un anno fa a Salvini importava poco di quello si muoveva nel Csm e tra le toghe. Figurarsi delle parole del Presidente pronunciate nell’aula Bachelet.

Anche se la magistratura era già nel “suo” mirino per via delle inchieste sulla navi delle ong. Oggi, un anno dopo, il leader della Lega è in cerca di una passerella dove risultare vittima ma anche vincitore e l’inchiesta di Perugia gliela ha offerta con tanto di drappo rosso. Entro la fine di giugno il Senato dovrà decidere se mandare a giudizio Salvini per la nave Open Arms: sarà ovvio quel giorno ascoltare gli interventi di chi dirà che contro l’ex ministro Salvini è conclamato il pregiudizio e quindi non può essere processato. Del resto Palamara diceva “lo dobbiamo fermare…”. Salvini è anche in cerca di qualcosa che allontani l’attenzione dai pasticci combinati in Lombardia, regione amministrata dalla Lega, nell’emergenza Covid e già al centro di più inchieste. E di qualcosa che lo aiuti a tornare a fare campagna elettorale, a rialzare i consensi e a dare cemento alla coalizione di centrodestra dove l’ex Carroccio, pur sempre intorno al 27%, ha perso un po’ di smalto. Ecco qua quante opportunità si sono aperte con quelle trascrizioni di Palamara &c. Dunque per Salvini l’intervento di Mattarella, ogni giorno invocato, è la prova della sua “persecuzione” e della sua “vittoria”. Di più: un’attenzione quasi personale del Presidente nei suoi confronti. “Ringrazio il presidente Mattarella per l'intervento di oggi. Inaccettabili gli attacchi, contro di me e altri, nati da commistioni tra magistratura e politica. Urge una riforma seria della giustizia: tempi certi dei processi, certezza della pena, separazione carriere tra giudici e Pm”.

Mattarella non ci sta

Ma il Capo dello Stato non ci sta. E anziché una concessione alla richiesta di Salvini & c degli ultimi giorni, l’intervento di ieri è stato per dire “ora basta.” Basta essere tirato per la giacchetta in territori che non gli competono. “Per quanto attiene alla richiesta che il Presidente si esprima sul contenuto di affermazioni fatte da singoli magistrati contro esponenti politici va ricordato che, per quanto gravi e inaccettabili possano essere considerate, sull'intera vicenda sono in corso un procedimento penale e procedimenti disciplinari e qualunque valutazione da parte del Presidente potrebbe essere strumentalmente interpretata come una pressione del Quirinale su chi è chiamato a giudicare”. Quindi, una sola cosa può accadere in tanto baccano: che governo e Parlamento facciano la riforma del Csm attesa da anni. Ma guai, ha ricordato il Capo dello Stato, mettere in crisi l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.