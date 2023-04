Mattarella: serve una nuova politica di asilo in Ue sui migranti

Varsavia, 17 apr. (askanews) "Nessuno Stato da solo può affrontare il problema delle migrazioni, va affrontato insieme. Questo richiama la responsabilità dell'Unione europea per una nuova politica di asilo superando le vecchie regole ormai della preistoria".Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente polacco Duda a Varsavia."Le migrazioni sono un fenomeno che la Polonia conosce bene - ha ricordato il capo dello Stato - non solo per i milioni di profughi dall'Ucraina, una accoglienza che ammiriamo, ma anche quelli che arrivano dai confini della Bielorussia. Tutto questo richiede, lo sappiamo bene in Italia per la grande affluenza in crescita dai paesi africani e non solo, che venga affrontato come problema Ue".